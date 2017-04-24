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"Görevlerimizi birbiriyle uyumlu ve bir bütünün parçaları olarak yapıyoruz"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan "Türkiye'nin 2023'teki hedeflerine ulaşmanın bilinciyle görevlerimizi birbiriyle uyumlu ve bir bütünün parçaları olarak yapıyoruz" dedi.

"Görevlerimizi birbiriyle uyumlu ve bir bütünün parçaları olarak yapıyoruz"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan "Türkiye'nin 2023'teki hedeflerine ulaşmanın bilinciyle görevlerimizi birbiriyle uyumlu ve bir bütünün parçaları olarak yapıyoruz" dedi.

24 Nisan 2017 Pazartesi 14:20
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"Görevlerimizi birbiriyle uyumlu ve bir bütünün parçaları olarak yapıyoruz"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, karayolu, demiryolu, denizyolu, havacılık ve haberleşme konularında yapılanların ülkeyi hedeflerine ulaştırmayı amaçladığını söyledi.

Ülkenin kalkınmasının, ekonominin ve ticaretin büyümesinin olmazsa olmazının ulaşım ve erişimi kolaylaştırma olduğuna işaret eden Arslan, Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Arslan, ulaştırma türlerinin entegrasyonuna göre tüm alanlarda çalışmalar ve planlamalar yaptıklarını anlatarak, "Türkiye'nin 2023'teki 500 milyar dolar ihracat, 35 bin kilometrenin üzerinde bölünmüş yol, limanlar, demiryolları, havalimanları yapma hedeflerine ulaşmanın bilinciyle görevilerimizi, birbiriyle uyumlu ve bir bütünün parçaları olarak yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kamu, 'hiç para vermeden yapıyorum' eleştirilerine cevap

Büyük yatırımlar ve projelere yönelik, "Kamu, 'hiç para vermeden yapıyorum', diyor ama günün sonunda bu işleri yapan yüklenicilere, garantiden kaynaklı peşkeş çekiyor." eleştirisine ilişkin Arslan, şunları kaydetti:

"Bu kimin cümlesi biliyor musunuz? Bu, büyük fotoğrafı bilmeyen, görmeyen ve bizim, ulaştırma koridorlarını tamamlamak adına projelerin her birinin büyük fotoğrafın tamamlayıcısı olduğunu bilmeyenlerin basit eleştirileri. 'Ben yapamadım bu yapıyor, bu yaptığına göre eleştireyim' demesi. Kusura bakmasın, İstanbul-İzmir Otoyolu, yüklenici geliyor 6,5 milyar dolar para yatırıyor, finansal maliyeti ve kamulaştırmasıyla neredeyse 10 milyar dolar. Kimse babasının hayrına gelip, '10 milyar dolar yatırıp, sonra da üç beş araba geçsin, ondan aldığım para bana yeter' demez, demiyecektir de. Peki niye yapıyoruz? Hayatı kolaylaştırmak, geçen araçların ve sürücülerin istedikleri noktaya çabuk ve kolay erişmesi için yapıyoruz. Onların vakitlerinin, nakit olduğunu biliyoruz, vakitten tasarruf olsun diye yapıyoruz. Doğalgazımız, petrolümüz yok yakıt tasarrufu sağlamak için yapıyoruz. 'Çevreciyiz' diyenlerin ne kadar çevreci olduklarını bilmiyoruz ama biz gerçek anlamda çevreciyiz. İstiyoruz ki daha kısa sürede, kaliteli bir şekilde erişim olsun, bundan kaynaklı yakıt tasarrufu olsun, karbondioksit ve sera gazı salınımı azalsın, bunların olumsuz etkilerini düşürelim."

AA

Anahtar Kelimeler:
UlaştırmaDenizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet ArslanKarayolları Bölge Müdürleri Toplantısı
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