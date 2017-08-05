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Görevlendirme yapılan belediyeden Silvan'a 'fitness salonu'

Diyarbakır'ın görevlendirme yapılan Silvan Belediyesince ilçeye fitness salonu yapıldı.

Görevlendirme yapılan belediyeden Silvan'a 'fitness salonu'

Diyarbakır'ın görevlendirme yapılan Silvan Belediyesince ilçeye fitness salonu yapıldı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:15
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Görevlendirme yapılan belediyeden Silvan'a 'fitness salonu'

Diyarbakır'ın görevlendirme yapılan Silvan Belediyesince ilçeye fitness salonuyapıldı.

Silvan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Adem Çelik'in ilçedeki vatandaşları özlemle bekledikleri belediye hizmetlerine kavuşturmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Çelik'in talimatıyla Silvan Spor Salonu'nda bulunan eski harabe bir salon donanımlı bir fitness salonuna dönüştürüldü.

Çelik, hazırladıkları çok sayıda projeden bir bölümünü hayata geçirdiklerini aktardı.

"İlçemizde kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin artması için elimizden gelen desteği veriyoruz. İlçemize bir fitness salonu kazandırdık. Salonda spor yapabilecekleri çok uygun, güzel bir mekan ve bir aile ortamı oluşturduk." diyen Çelik, kadın ve erkek tüm vatandaşların belirlenen günlerde salonda spor yapabileceğini dile getirdi.

Çelik, öncelikli hedeflerinin merkez ve kırsal mahallelerde her okula bir voleybol ve basketbol sahası kazandırmak olduğuna işaret ederek, bu konuda da çalışma başlattıklarını belirtti.

Silvan Belediyesinde spor birimi sorumlusu Aslan Bakır, fitness salonuna vatandaşların ilgi gösterdiğini belirterek, kayıt yaptıran 70 kişi ile çalışmalara başlandığını söyledi.

Bakır fitness salonunun ücretsiz halkın hizmetine sunulduğunu vurgulayarak, salonun pazartesi, çarşamba ve cuma günleri kadınlara, salı, perşembe ve cumartesi günleri ise erklere hizmet vereceğini aktardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırSilvan Belediyesi
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