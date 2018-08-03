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Görevlendirme yapılan belediye kadınları da unutmadı

Bitlis'te kadınlar, evde ve kurslarda yaptıkları el işlerini görevlendirme yapılan belediyenin oluşturduğu mağazada satarak hem sosyal yaşama katılıyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Görevlendirme yapılan belediye kadınları da unutmadı

Bitlis'te kadınlar, evde ve kurslarda yaptıkları el işlerini görevlendirme yapılan belediyenin oluşturduğu mağazada satarak hem sosyal yaşama katılıyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.

03 Ağustos 2018 Cuma 14:19
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Görevlendirme yapılan belediye kadınları da unutmadı

Bitlis'te kadınlar, ev ve kurslarda yaptıkları el işlerini belediyenin oluşturduğu mağazada satarak hem sosyal yaşama katılıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra kentte ihmal edilen sosyal belediyecilik hizmetlerine de ağırlık veriyor.

Kadınların sosyal hayata katılarak vakitlerini en güzel şekilde değerlendirmesi için ücretsiz kurslar düzenleyen belediye, Kadın Yaşam ve El Sanatları Evi'nde el işi ürünlerinin satışının yapıldığı mağaza açtı.

Kadınlar evde ve kurslarda yaptıkları el işlerini bu mağazada satarak hem sosyal yaşama katılıyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Kadın Yaşam ve El Sanatları Evi Koordinatörü Leyla Derse, yaptığı açıklamada, el sanatları evinin Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu ile eşi Şenay Ustaoğlu'nun girişimleri sonucunda faaliyete geçirildiğini söyledi.

Projenin Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında yürütüldüğünü anlatan Derse, "Kadınlarımızın rahat edebileceği bir mekan oluşturduk. Kendi pazarlarını kuruyorlar." dedi.

Kadınlardan hiç bir ücret talep etmediklerini anlatan Derse, yapılan el emeği göz nuru ürünleri burada sattıklarını, tüm kadınların ürünlerini getirip satabildiğini dile getirdi.

Derse, "Halk Eğitim Merkezi ve belediye bünyesinde açılan kurslarla kadınların evlerinde yaptıkları tüm el emeği göz nuru ürünler burada pazarlanıyor. Kadınlar çarşıya indiklerinde artık rahat edebilecekleri bir mekanları var. Kafe, mescit, lavabolar, oturma ve dinlenme odalarımız bulunuyor. Çocukları için de bir oyun alanı yaptık." dedi.

Mağazaya ürün getiren kadınlar için barkod kodu oluşturduklarını ve sistem üzerinden satışların gerçekleştirildiğini aktaran Derse, "Kadınlar artık toplumda yer almaya başladı. Bundan çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Ürünleri satıldığında kendilerini hemen arıyoruz. Kentte bir ilki gerçekleştirdik. Artık onların da bir pazarı var." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BitlisBitlis BelediyesiGörevlendirme Yapılan BelediyeSodesİsmail Ustaoğlu
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