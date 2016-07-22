Görevden alınan Sinop Valisi gözaltında

FETÖ darbe girişiminin ardından görevden alınan Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya, Ankara'nın Sincan ilçesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
AA
FETÖ darbe girişiminin ardından görevden alınan Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya, Ankara'nın Sincan ilçesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
FETÖ darbe girişiminin ardından görevden alınan Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya, Ankara'nın Sincan ilçesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
AA