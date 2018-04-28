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Gökyüzü yerli balonlarla renklenecek

Türkiye'de sıcak hava balonu ihtiyaçlarının yerli olarak karşılanmasına yönelik çalışmalar güçleniyor.

Gökyüzü yerli balonlarla renklenecek

Türkiye'de sıcak hava balonu ihtiyaçlarının yerli olarak karşılanmasına yönelik çalışmalar güçleniyor.

28 Nisan 2018 Cumartesi 15:19
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Gökyüzü yerli balonlarla renklenecek

Türkiye'de yerli sıcak hava balonu geliştirilmesine yönelik çalışmalar yeni iş birliğiyle güçlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayesindeki, Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'da, havacılık sektöründeki yerlileştirme çabalarına bir yenisi eklendi.

İnsansız sistemler ve balon teknolojileri konusunda çalışmaları bulunan Otonom Teknoloji ile Kapadokya Balon Bakım ve Üretim AŞ, Yerli Sıcak Hava Balonu Geliştirme Projesi için iş birliği sözleşmesi imzaladı.

Otonom Teknoloji Genel Müdürü Ahmet Nezir Ertürk, yaptığı açıklamada, Kapadokya'nın dünyadaki sıcak hava balonu turizminde önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Dünyadaki sıcak hava balonlarının yarısının Kapadokya'da kullanıldığına dikkati çeken Ertürk, "Çok büyük bir pazar ama maalesef şu ana kadar hiçbir yerli balon tasarım ve üretimi yapılamamış. Bu yöndeki çalışmalar destek olacağız, birlikte çalışacağız ve sivil havacılık kurallarına uygun şekilde hem kubbe denilen balon yapısını hem de balonun yolcu taşıyan sepet kısmını yerli olarak tasarlayıp, üretiminde de iş birliği yapacağız." diye konuştu.

"Havacılık konusundaki deneyimimizle bu projeye ciddi katkı sağlamayı düşünüyoruz"

Ertürk, firma olarak şu ana kadar çeşitli hava platformları tasarlayıp ürettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunlar insansız sistemler ama çok farklı irtifalara çıkıp, farklı yükler taşıyabiliyoruz. Bunlar, bin metre ve üzerine çıkabildiğimiz ürünler. Proje kapsamında burada edindiğimiz tecrübeyi özellikle hava modellemesi, atmosfer modellemesi, kaldırma kuvveti analizleri, bunun yanı sıra 3 boyutlu gövde tasarımı, yolcuların taşınacağı sepet kısmındaki mekanik dayanım, yorulma analizi gibi konularda sivil havacılığın krallarına uygun şekilde sistemin tasarımı ve üretimi konusunda iş birliği yapacağız. Havacılık konusundaki deneyimimizle bu projeye ciddi katkı sağlamayı düşünüyoruz. Bizdeki birikimi, bölgede işletmecilik ve bakım deneyimiyle birleştireceğiz. Umarım bundan sonra yerli balonlar kullanılacak, sonrasında da bunları dünyanın farklı yerlerine ihraç etme fırsatı bulacağız."

Türkiye'deki sıcak hava balonu ihtiyacının büyük oranda 4 yabancı firma tarafından karşılandığına işaret eden Ertürk, bunun bağımlılık yanında tamir ve bakım, yedek parça temini konularında sorunlar yaşanmasına yol açtığını söyledi. Ertürk, "Tamamen dışa bağımlıyız, yurt dışından alıp kullanıcısı oluyoruz. Dünyanın en büyük tedarikçisiyiz ama maalesef sadece kullanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Nezir Ertürk, amaçlarının 2019 içerisinde ürünleri ortaya koymak olduğunu bildirdi.

"Kendi hava aracımızı kendimiz üreteceğiz"

Kapadokya Balon Bakım ve Üretim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çoban da uçtukları hava araçlarının tamamının ithal olduğunu ve büyüklüğüne göre 120-150 bin avro ödenmek durumunda kaldıklarını söyledi.

Bölgedeki firmalarla balon bakım merkezi oluşturduklarını anlatan Çoban, "Bakımdaki başarı ve deneyimle kendimiz üretelim dedik. Bu süreçte çeşitli kurum ve kuruluşlardan destek gördük, bu çabaların yazılım ve proje anlamında daha başarılı olması için de iş birliği yapmaya karar verdik." diye konuştu.

TÜBİTAK desteklerinden faydalanmak için bir proje hazırladıklarını ve sürecin pozitif şeklide devam ettiğini dile getiren Çoban, "Sepet, kubbe, yakıcı şeklinde 3 ayrı projeyle balonu tamamlamayı öngördük. Sepet kısmında sonlara doğru yaklaştık. Kendi hava aracımızı kendimiz üretebileceğimiz bir noktaya doğru gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Nezir ErtürkYerli Sıcak Hava Balonu
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