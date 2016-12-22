Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, 13 Aralık'ı 14 Aralık'a bağlayan gece

Geminid göktaşı yağmuru

olacağını ve bunun Türkiye'nin her köşesinden gözlenebileceğini belirtti.

Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıldız kaymasının, hemen hemen her gün ve her saat oluşsa da zaman zaman daha sık gözlendiğini, bazı özel tarihler arasında "göktaşı yağmuru" görüldüğünü kaydetti.

"Göktaşları, sürtünmeden dolayı ısınır ve yanmaya başlar"

Dünya'nın, güneş etrafındaki yörüngesinde dolaşırken, yörüngesinde önüne çıkan ya da yakından geçen çeşitli büyüklüklerdeki göktaşlarını kendine çekerek atmosfere girmesine neden olduğunu anlatan Dal, şu bilgileri verdi:

"Yıldız kayması adı verdiğimiz bu olay, aslında yer atmosferine giren milimetreden santimetreye kadar değişen boyutlarda, küçük göktaşlarının (meteor) yanıp yok olması esnasında bıraktıkları izdir. Saniyede 75-80 km hızla yer atmosferine giren bu küçük göktaşları, sürtünmeden dolayı ısınır ve yanmaya başlar. Bir taş nasıl yanar derseniz, bu taşlar yüksek hızdan dolayı çok yüksek sıcaklıklara kadar ısınır. Isınınca da yapısındaki metal kısımlar erimeye başlarken, karbon içerikli kısımlar ise gerçekten yanar. Isınan göktaşı neredeyse akkor hale gelir ve hızla hareket ettiği için de gökyüzünde bir iz bırakıyormuş gibi yanılsama meydana getirir."

"Gökyüzünde havai fişek gösterisi"

Yeterince karanlık alanlarda gece saat 00.00'dan sonra saatte ortalama 50'ye yakın "yıldız kayması" görülebileceğini ifade eden Dal, göktaşı yağmurunun Gemini takım yıldızı bölgesinde olmasından dolayı adının "Geminid" olduğunu belirtti.

Dal, "İzlenmesi en güzel, en keyifli olan göktaşı yağmuru Quadrantid'ler, Persied'ler ve Geminid'lerdir. Bunun nedeni bu göktaşı yağmurlarında saatte 50'ye yakın 'yıldız kayması' gözlersiniz. Gökyüzünde resmen havai fişek gösterisi vardır." diye konuştu.

AA