Göksu Deltası'ndaki yangın kendiliğinden söndü

Mersin'in Silifke ilçesindeki çok sayıda kuş türü ve bitki çeşidine ev sahipliği yapan koruma altındaki Göksu Deltası'nda arazi koşulları nedeniyle müdahale edilemeyen yangın söndü.

Deltanın bulunduğu Kurtuluş Mahallesi'nin alt kısmında henüz belirlenemeyen nedenle dün akşam çıkan yangına, arazi şartlarının zorluğu ve bölgenin bataklık olması nedeniyle, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale edemedi.

Yangın, sabah saatlerinde kendiliğinden söndü.

Çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan deltadaki yangında ne kadar alanın zarar gördüğü yapılacak inceleme sonrası belirlenecek.

Dün aynı saatlerde, Sökün Köprüsü yakınlarında, sazlık ve ağaçların bulunduğu alanda çıkan yangın ise Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.