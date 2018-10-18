Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97877
ALTIN
219.120
DOLAR
5.5554
STERLİN
7.2561
EURO
6.3947
Çok rahatım, isteyen istediği şekilde araştırabilir
Çok rahatım, isteyen istediği şekilde...
2 bin yıllık hamama 'çelik' desteği
2 bin yıllık hamama 'çelik'...
Tıbbi malzeme alımında 'e-ihale dönemi' başladı
Tıbbi malzeme alımında 'e-ihale dönemi'...
ASELSAN tıbbi cihaz sektöründe hedef büyütüyor
ASELSAN tıbbi cihaz sektöründe hedef...
İstanbul'da 5G Vadisi kurulacak
İstanbul'da 5G Vadisi kurulacak

Gökoğuz Türklerinin kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra da aynı kararlılıkla Moldova halkının ve Gökoğuz Türklerinin kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Gökoğuz Türklerinin kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra da aynı kararlılıkla Moldova halkının ve Gökoğuz Türklerinin kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz." dedi.

18 Ekim 2018 Perşembe 16:21
0 Okunma
Gökoğuz Türklerinin kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, fiziki sınırımız olmasa da Moldova'yı komşu ülke olarak görüyoruz." dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Bundan sonra da aynı kararlılıkla Moldova halkının ve Gökoğuz Türklerinin kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz. Gelecek yıl Komrat'ta büyük bir eğitim kompleksi inşa etmek için gereken adımları atıyoruz, proje bitmek üzere. Türkiye olarak Gökoğuz Türklerinin kendi vatanlarında hayatlarını en üst standartlarda sürdürebilmeleri için sizleri desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah Komrat'ta çok yakında başkonsolosluğumuzu da açacak, başkonsolosumuzu da atayacağız. Kültürel ırkçılık dünyanın dört bir ucunda adeta bir veba salgını gibi gün geçtikçe yayılıyor. İslam karşıtlığından yabancı düşmanlığına, etnik milliyetçilikten terörizme kadar birçok sorun, bir arada yaşama idealimize sekte vuruyor. Buradaki soydaşlarımızın asla böyle bir tuzağa düşmemesi gerekiyor. Her birinizin bu bilinçle hareket edeceğine inanıyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanGökoğuz Türkleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Ara Güler mesajı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Ara Güler mesajı
'Türk savunma sanayisi kendi rekorunu kıracak'
'Türk savunma sanayisi kendi rekorunu kıracak'
Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı
Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı
İdlib'deki gözlem noktalarına sevkiyat
İdlib'deki gözlem noktalarına sevkiyat
Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Suudi yetkililer başkonsolosluk konutunda
Suudi yetkililer başkonsolosluk konutunda
Cezanın gerekçesi açıklandı
Cezanın gerekçesi açıklandı
'Kaşıkçı olayıyla ilgili endişe duyuyoruz'
'Kaşıkçı olayıyla ilgili endişe duyuyoruz'
Çavuşoğlu: Rezidansa bugün girilmesini umut ediyoruz
Çavuşoğlu: Rezidansa bugün girilmesini umut ediyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ