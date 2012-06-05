Gökçek'e çiçekli karşılama

, tezahüratlar arasında yaptığı konuşmada, yumurtalı protestoya değindi.Demokrasiden ayrılmayacaklarını, kaba kuvvetten değil, fikirden yana olduklarını vurgulayan Gökçek, demokratik ortam içinde ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini kaydetti. Gökçek, ''Biz kesinlikle kimseye yumurtaya atmayacağız. Sizlerin yaptığı gibi demokrasi adına gül atıp demokrasiyi de gülle besleyeceğiz'' dedi.