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Gökçeadalı Rumların okul heyecanı

Çanakkale Gökçeada'da geçen sene eksiklikleri giderilemediği için açılışı yapılamayan Özel Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesinde bu yıl eğitime başlanması bekleniyor

Gökçeadalı Rumların okul heyecanı

Çanakkale Gökçeada'da geçen sene eksiklikleri giderilemediği için açılışı yapılamayan Özel Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesinde bu yıl eğitime başlanması bekleniyor

21 Temmuz 2015 Salı 11:42
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Gökçeadalı Rumların okul heyecanı

ÇANAKKALE - Özel Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi Kurucu Temsilcisi de olan İmroz Eğitim ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İoakim Makis Kamburopulos, AA muhabirine yaptığı açıklamada, planlarında olmasına rağmen okulun açılışını 2014-2015 eğitim öğretim yılına yetiştiremediklerini söyledi. 

İlgili yönetmelik gereği okuldaki eksikliklerin giderilmesi konusunda tüm çalışmaları yeniden gözden geçirdiklerini anlatan Kamburopulos, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde bu eksiklikleri giderdiklerini belirtti.

Okulun açılması için yasal işlemlerin sürdüğüne değinen Kamburopulos, şöyle devam etti:

"Bu hafta Ankara'dan, bakanlıktan gelecek izni bekliyoruz. Okulumuzun açılması için umutluyuz. Şu anda aksilik olacağını düşünmüyoruz çünkü mevzuatın gördüğü tüm detayları yerine getirdik. Bunun için açık bir şey bırakmadık. Bu konuda hiç kimseyi mahcup etmek istemiyoruz. Bugüne kadar öngörülen her şey yerine getirildi. Şu anda her bakımdan hazırız."

İlçede yaşayan 10 ailenin okula ilgi gösterdiğini anlatan Kamburopulos, "En az 5-6 öğrenciyle açılışı yapabileceğimizi düşünüyorum. Bunun dışında en az 5 ailenin de adaya tekrar yerleşebileceklerini umuyorum. Tabii bu söylediğim, bir aksilik çıkmazsa olacak. Ailelerin durumlarını biliyoruz. Birçok farklı nedenle durumlar çok sık değişebiliyor" ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 21.07.2015 12:12
Anahtar Kelimeler:
önce VatanGökçeada
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