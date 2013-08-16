Gök gürültülü sağanak uyarısı

İZMİR

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Ege bölgesi kuzey kesimlerinden başlayarak, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzey ve doğusu, öğle saatlerinden sonra ise Manisa'nın doğusu, İzmir'in güney ve doğusu ile Aydın'ın doğusunda kalan ilçelerde, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yağışın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.