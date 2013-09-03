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Göçük altındaki işçilerin cesetleri çıkartıldı

Şırnak'ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte toprak ve kayalıkların altında kalan 3 işçinin cesedine ulaşıldı.

Göçük altındaki işçilerin cesetleri çıkartıldı

Şırnak'ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte toprak ve kayalıkların altında kalan 3 işçinin cesedine ulaşıldı.

03 Eylül 2013 Salı 16:57
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Göçük altındaki işçilerin cesetleri çıkartıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte, toprak ve kayalıkların altında kalan 3 işçinin cesedine ulaşıldı.

Balveren beldesine bağlı Araköy köyü yakınlarındaki maden ocağında dün meydana gelen göçüğün altında kalan Hüseyin Dekçi, Süleyman Gökalp ve Mahmut İçkale'nin cesetlerine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri ve ocakta çalışan işçiler, iş makinelerinin yardımıyla ilk olarak enkaz altındaki kamyonu çıkardı.

Bunun üzerine çalışmalarını hızlandıran ekipler, işçilerden Süleyman Gökalp'in cesedine ulaştı. Ekipler daha sonra ise Hüseyin Dekçi ve Mahmut İçkale'nin cesetlerini de çıkardı. Cesetlerin çıkarılışı sırasında işçilerin yakınlarını baygınlık geçirdi.

Cesetler, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

AA

Son Güncelleme: 03.09.2013 16:58
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