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Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 36 sığınmacı yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalıştığı belirlenen 36 Suriye uyruklu sığınmacı yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 36 sığınmacı yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalıştığı belirlenen 36 Suriye uyruklu sığınmacı yakalandı.

04 Temmuz 2017 Salı 16:20
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Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 36 sığınmacı yakalandı

Edirne'nin Meriç ilçesinde bir kamyonette yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalıştığı belirlenen Suriye uyruklu 36 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Nasuhbey köyünde durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 36 sığınmacı yakalandı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Kaçaklara organizatörlük yaptığı iddia edilen M.O, jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
EdirneMeriçGöçmen KaçakçılığıGöçmen Kaçakçılığı OperasyonuSuriye Uyruklu
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