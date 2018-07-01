Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96520
ALTIN
184.808
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0447
EURO
5.3587
TİM'in yeni başkanı İsmail Gülle oldu
TİM'in yeni başkanı İsmail Gülle...
Şırnak'ta 19 terör gözaltısı
Şırnak'ta 19 terör gözaltısı
'korkuya gerek yok'
'korkuya gerek yok'
Erdoğan, YKS'ye girecek adaylara başarı diledi
Erdoğan, YKS'ye girecek adaylara başarı...
Son 16 turunun ikinci gününde 2 maç oynanacak
Son 16 turunun ikinci gününde...

Göbeklitepe UNESCO Dünya Miras Listesi'nde

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Başvurunun (Göbeklitepe'nin adaylık başvurusu) kabulüyle ülkemizin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne tescilli alanlarının sayısı 18'e yükselmiştir." denildi.

Göbeklitepe UNESCO Dünya Miras Listesi'nde

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Başvurunun (Göbeklitepe'nin adaylık başvurusu) kabulüyle ülkemizin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne tescilli alanlarının sayısı 18'e yükselmiştir." denildi.

01 Temmuz 2018 Pazar 18:43
0 Okunma
Göbeklitepe UNESCO Dünya Miras Listesi'nde

Dışişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe arkeolojik alanının, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'ne girmesiyle Türkiye'nin söz konusu listeye kayıtlı alanlarının sayısının 18'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin "Göbeklitepe arkeolojik alanı"nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne adaylık başvurusunun, halen Bahreyn'in başkenti Manama'da devam eden Dünya Miras Komitesi 42. toplantısında kabul edildiği ve UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, Şanlıurfa'da bulunan ve 2011'den bu yana Türkiye'nin UNESCO'daki Geçici Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe arkeolojik alanının, Yukarı Mezopotamya bölgesindeki dünyanın bilinen en eski megalitik yapı grubu olduğu ve tarihinin günümüzden 11 bin yıl öncesine kadar uzandığı vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Bakanlığımızın yoğun çabaları sonucunda, söz konusu başvurunun kabulüyle ülkemizin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne tescilli alanlarının sayısı 18'e yükselmiştir." ifadesi yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığUNESCOŞanlıurfa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Minik Leyla'yı arama çalışmaları sürüyor
Minik Leyla'yı arama çalışmaları sürüyor
'En büyük reformlardan birine imza atıldı'
'En büyük reformlardan birine imza atıldı'
Antalya'da turist sayısındaki artış hız kesmedi
Antalya'da turist sayısındaki artış hız kesmedi
TOKİ'nin Silivri konutlarına yoğun talep
TOKİ'nin Silivri konutlarına yoğun talep
'Türk devletleriyle ilişkilerde fevkalade gelişmeler oluyor'
'Türk devletleriyle ilişkilerde fevkalade gelişmeler oluyor'
Ehliyet kurslarına yeni düzenleme
Ehliyet kurslarına yeni düzenleme
Bulduğu parayı polislere teslim etti
Bulduğu parayı polislere teslim etti
İBB sınavla itfaiye eri alacak
İBB sınavla itfaiye eri alacak
Türk mimara uluslararası tasarım ödülü
Türk mimara uluslararası tasarım ödülü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ