Gizli tanık 'kripto FETÖ'cülerin nasıl yetiştirildiğini anlattı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından akademisyenlere yönelik soruşturma kapsamında 26 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, gizli tanığın "kripto" örgüt üyelerinin nasıl yetiştirildiğine dair anlatımlarına yer verildi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Hukuk Fakültesindeki FETÖ üyeleri hakkında hazırlanan ve Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, gizli tanık, 4 bölümden oluşan ifadesinde ilk ve ortaöğretim, lise, üniversite ile akademisyenlik sürecinde şahit olduğu hainlikleri anlattı.

Yapılanmanın evlerinde belirli bir sürenin ardından örgütsel faaliyetlere başlanıldığını aktaran gizli tanık, sınavlardan iyi puan alınınca yapılanmaya bağlı okullardan indirim kazanıldığına dair mektuplar gönderildiğini ifade etti.

Gizli tanık, İngilizce bilmedikleri halde hazırlık sınıfı okutulmayan kişilere sınav sorularının verildiğini veya öğretmenler tarafından cevapları tamamlanan kağıtların Milli Eğitim'e teslim edildiği yönünde kanaatinin oluştuğunu dile getirdi.

Giriş çıkışına izin verilmeyen evlerde kripto üyeler yetiştirilmiş

Tanınması istenilmeyen, askeriyeye ve polis kolejine hazırlanan öğrencilerin sahabe isimleriyle çağrıldığına işaret eden tanık, spor faaliyetleriyle yapılan elemelerle asker veya polis olabilecek kişilerin belirlendiğini anlattı.

Lise eğitimini örgüte bağlı okulda tamamladığını belirten gizli tanık, kripto FETÖ'cülerin nasıl yetiştirildiğine ilişkin şunları dile getirdi:

"Kaldığım okulun yurdu dışında birkaç tane daha evi vardı. Giriş çıkışına izin verilmeyen eve giden ve bazı zamanlarda kalan kişilerin daha sonra polis akademisini kazandığına şahit oldum. 2003-2006'da öğrenim gördüğüm okulda okuyan ve polis akademisini kazanan kişilerin belirttiğim şekilde özel eğitim aldığını düşünmekteyim. Derecelik öğrencilere daha özel muamelede bulunuluyordu. Kendisini Fetullah Gülen'in yeğeni olarak tanıtan bir kişi, belletmenlerin başı gibi çalışıyor, adeta ilahlaştırılan Gülen'in kitaplarının okunması, CD'lerinin dinlenilmesi konusunda ciddi baskılar yapıyordu."

"TÜBİTAK projeleri ve onaylayanlar araştırılırsa üst hiyerarşi çökertilir"

İfadesinde, örgüt üyelerinin hazırladığı TÜBİTAK projelerine de değinen gizli tanık, "Fakültemizdeki FETÖ üyelerinin yaptığı TÜBİTAK projeleri ve bu projeleri onaylayanların ciddi anlamda araştırılarak incelenmesi, örgütün üst hiyerarşisinin çökertilmesi ile yolsuzluklarının ortaya çıkartılması bakımından önemlidir." diye konuştu.