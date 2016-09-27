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"Gizli soruşturmacı" dönemi

Adalet Bakanlığınca hazırlanan kanun tasarısı taslağıyla, bireysel işlenen uyuşturucu ticareti suçlarında gizli soruşturmacılar görevlendirilebilecek.

"Gizli soruşturmacı" dönemi

Adalet Bakanlığınca hazırlanan kanun tasarısı taslağıyla, bireysel işlenen uyuşturucu ticareti suçlarında gizli soruşturmacılar görevlendirilebilecek.

27 Eylül 2016 Salı 14:28
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 Adalet Bakanlığının hazırladığı kanun tasarısı taslağıyla, uyuşturucu ve sokak satıcılarıyla mücadele kapsamında bireysel işlenen uyuşturucu ticareti suçlarında gizli soruşturmacılar görevlendirilebilecek. Böylece gizli soruşturmacılar, sokak satıcılarıyla alıcı gibi iletişime geçebilecek, çeşitli araştırmalarda bulunup suça ilişkin delillerin toplanmasını sağlayacak.

Alınan bilgilere göre, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğünce hazırlanan, yargıda çeşitli düzenlemeleri içeren ve Başbakanlığa gönderilen kanun tasarısı taslağıyla, örgütlü suçlara yönelik görevlendirilen gizli soruşturmacılar, bireysel uyuşturucu ticareti suçlarında sokağa çıkacak.

Uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarıyla etkin mücadele kapsamında bireysel işlenen suçlarda da gizli soruşturmacı görevlendirilmesi amacıyla gizli soruşturmacıya ilişkin hükümleri içeren Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 139'uncu maddesinin 7'inci fıkrasında düzenleme yapılacak.

Suça ilişkin delilleri toplayacak

Düzenlemenin yasalaşmasıyla bireysel işlenen uyuşturucu ticareti suçlarında da adli kolluk görevlileri arasından suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunması ve başka şekilde delil elde edilememesi halinde gizli soruşturmacılar görevlendirilebilecek.

Özellikle sokak satıcılarıyla mücadele edebilmek için gizli soruşturmacılar, bireysel olarak uyuşturucu ticareti yapanlarla alıcı gibi iletişime geçebilecek, çeşitli araştırmalarda bulunabilecek ve suça ilişkin delillerin toplanmasını sağlayacak.

Sulh ceza hakimleri karar verebilecek

Öte yandan, söz konusu kanun maddesinde yapılacak diğer bir düzenlemeyle, gizli soruşturmacı görevlendirilmesine ağır ceza mahkemelerinin yerine sulh ceza hakimlikleri karar verecek.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun vermiş olduğu bir kararında, gizli soruşturmacının sadece örgüt kapsamında işlenen suçlarda görevlendirilebileceğine ilişkin hükmü ve Yargıtayın ilgili dairelerinin de benzer kararları doğrultusunda, bireysel uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçlarında adli kolluk görevlileri gizli soruşturmacı olarak görevlendirilemiyordu.

AA

Son Güncelleme: 27.09.2016 14:30
Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıGizli SoruşturmacılarAdalet Bakanlığı Kanunlar Genel MüdürlüğüBaşbakanlığa
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