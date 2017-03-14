Gizli Kamera ile Bakıcı Skandallarına Son

Bakıcı skandallarına son verecek bu gizli kamera modelleri sizleri şaşırtacak! Çocuklarını bakıcılara teslim eden ailelerin büyük ilgi gösterdiği bu kamera sistemleri, evin hemen her yerinde kullanılabilir eşyalardan oluşuyor. Üstelik sadece video kaydı yapma özelliği ile sınırlı kalmayıp, ses ve fotoğraf kaydı da yapabilen bu eşyalar büyük bir güven veriyor. Çocuklarınızı bakıcıya teslim eden aileler için teknolojinin geldiği son nokta kameralı eşyalar!

“Evinizin Her Bir Köşesinde Eşyalar Gizli Kayıt Yapabilir”

Gelişen teknoloji ile artık gizli kameralar evde bulunan herhangi bir eşyadan birisi olabilir. Firmalar özellikle de çocuklarının güvende olduğunu bilmek isteyen aileler için geliştirdiği gizli kamera seçenekleri ile bakıcı skandallarının son bulmasını sağlıyor. Duvar saati, priz, oda spreyi gibi farklı ev eşyaları içerisine yerleştirilen kamera lensi fark edilmesi olanaksız bir yapı ve tasarıma sahiptir. Evin hemen her odasında, köşesinde kullanılabilecek bu eşyalar ile çocuklarınızın durumunu anlık olarak gözlemleyebilmeniz mümkün bir hale geliyor.

Öte yandan bu güvenlik sistemleri evinizi genel olarak, anlık olarak gözetleyebilmenize de olanak sağlar. Böylelikle işe almış olduğunuz bakıcı yada yardımcınız için de genel notunuzu daha kolay belirleyebilirsiniz.

Evinizden Canlı Yayın İzleyin

Gizli wifi ip kameralar evinizden sizlere canlı yayın yapar. Bu yayınları akıllı telefonunuz yada bilgisayarınız üzerinden izleyebilirsiniz. Evinizin çeşitli noktalarında bulunduracağınız bu eşyalar, sahip oldukları yayın yapma özelliği ile canlı olarak evinizi izlemenize imkan sağlar. Üstelik evinizden ne kadar uzak olursanız olun ve hatta dünyanın öbür ucunda olsanız dahi evinizi izleyebilmenize olanak sağlayan bu kameralar sayesinde içiniz rahat olur.

Çocuğunuzun ve evinizin güvende olduğunu görmek için tercih edebileceğiniz wifi kamera sistemleri, internet alt yapısını kullanarak sizlere yayını ulaştırır. Dolayısıyla internete bağlanabildiğiniz her yerden evinizi canlı olarak izlemeniz mümkündür. Üstelik eviniz için kamera olarak tercih edebileceğiniz oldukça fazla eşya seçenekleri mevcuttur. Bu sayede bakıcı ya da başkaları tarafından kayıt/yayın kamerasının fark edilmesi neredeyse imkansızdır.

Gizli Kameralı Eşyaları Nereden Satın Alırım?

Kablosuz gizli kameralar olarak da ifade edebileceğimiz bu eşyaların dışarıdan bakıldığında kamera olduğu anlaşılması neredeyse imkansızdır. Farklı eşya seçeneklerini http://www.casusgizlikamera.com/ adresi üzerinden bulabilirsiniz. Bu sitedeki eşya seçenekleri arasında: anahtarlık, oda spreyi, priz, duvar saati gibi farklı eşya seçenekleri mevcuttur.

Eşya olarak kullanabileceğiniz gizli kameralar sadece video kaydı yapmakla kalmaz aynı zamanda ortam dinleme, ses kayıt etme, fotoğraf çekme gibi özelliklere de sahiptir. Bu sayede satın alabileceğiniz bu eşyaları tam verimli bir şekilde kullanabilmeniz mümkündür. Sahip oldukları yüksek çözünürlük (HD) çekme özellikleri ile sizlere evinizde neler olup bittiğini net bir kalite ile sunar. Dilerseniz gizli video kaydı alabilir, dilerseniz de canlı yayın olarak akıllı telefonunuzdan yada bilgisayarınızdan, internet imkanını bulduğunuz her yerden evinizi canlı olarak izleyebilirsiniz.

Gizli Kamera Fiyatları Ne Kadar?

Gizli kameralı eşyalar için fiyatlar satın alacağınız eşyaya göre farklılık gösterebilmektedir. Bu anlamda farklı eşyaları inceleyip, fiyatlar hakkında genel bir kanıya varmanızı öneriyoruz. Oldukça makul fiyatlar ile gizli kameralı eşyaları edinmeniz mümkündür. 50-60 TL’den başlayan fiyatların yanı sıra, tercih edeceğiniz eşyaya göre 300-400 TL’ye kadar da çıkabilen bir fiyat aralığı söz konusudur.

Artık bakıcı skandallarına son diyebiliriz. Bu yayın yapan gizli kameralar ile ailelerin içi rahat olacak ve evlerini anlık olarak gözlemleyebilecekler. Bu anlamda çağımızın en kullanışlı teknolojik ürünleri olduğunu söyleyebiliriz.