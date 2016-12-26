Araçta yapılan aramada, suç unsuruna rastlanmazken, bir uzaktan kumanda bulundu.
Polislerin incelemesinde, uzaktan kumandanın, aracın ön konsolundaki teybin altında bulunan gizli bir bölmeyi açtığı tespit edildi.
Konsoldaki gizli bölmenin uzaktan kumandayla açılması için, yarı otomatik vitesli olan otomobilin vitesinin manuel konuma getirilmesinin gerektiği belirlendi.
Polisleri bile şaşırtan gizli bölmenin içinde Glock marka 2 ruhsatsız tabanca, bunlara ait mermiler ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu.
Araç sahibi şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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