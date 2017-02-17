Gırgır dergisine soruşturma

Gırgır mizah dergisinin 7. sayısında yer alan "Musa Kızıldenizi ayırır ve Yahudileri kurtarır" başlıklı karikatürün "hakaret" içerikli olduğu iddiasıyla "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, derginin 7. sayısının 10. sayfasında yayınlanan "Musa Kızıldenizi ayırır ve Yahudileri kurtarır" başlıklı karikatürün "hakaret" içermesi nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, karikatürün, Hz. Musa başta olmak üzere Musevilik ve İslam gibi semavi dinlere hakaret içerdiğine ilişkin hususların soruşturulabilmesi için şüpheliler hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak" suçundan soruşturma açıldığı kaydedildi.