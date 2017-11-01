Giresun merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Giresun merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 10 kişinin yakalanmasına yönelik Giresun merkezli Kayseri, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bolu ve Ordu'da operasyon düzenlendi.
Aralarında görevden ihraç edilen kamu personelinin de yer aldığı 10 şüpheli gözaltına aldı.
Zanlıların bulundukları illerdeki emniyet müdürlüklerine götürüldükleri, bazılarının telefonlarında örgütün şifreli programı "ByLock" tespit edildiği öğrenildi.
AA