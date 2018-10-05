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Giresun'da istihdama 'OSB' katkısı

Giresun'da 800 kişiye iş imkanı sağlayan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 2019 yılı sonunda 2 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

Giresun'da istihdama 'OSB' katkısı

Giresun'da 800 kişiye iş imkanı sağlayan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 2019 yılı sonunda 2 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

05 Ekim 2018 Cuma 12:04
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Giresun'da istihdama 'OSB' katkısı

Giresun'da faaliyete geçmesinin ardından 800 kişiye iş imkanı sağlayan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 2019 yılı sonunda 2 bin kişilik istihdam hedefleniyor.

Bulancak ilçesi Pazarsuyu köyü sınırları içinde kurulan ve altyapı çalışmaları halen devam eden 2. OSB'de şu anda 5 firma 800 işçiyle faaliyet gösteriyor.

Firma sayısının artmasıyla 2019 sonunda 2 bin kişiye istihdam imkanı yaratması beklenen OSB'nin tam kapasiteye ulaşmasıyla hedeflenen çalışan sayısı ise 5 bin kişi.

2. OSB Müdürü Mete Bahadır Yılmaz, yaptığı açıklamada, 2. OSB'nin kuruluş sürecinin 2012-2013 yıllarında tamamlandığını söyledi.

Yaklaşık 480 bin metrekare üzerinde kurulu OSB'de 400 bin metrekare alanda özel parsellerin kamulaştırılmasının yapıldığını belirten Yılmaz, kamulaştırma dahil olmak üzere toplamda 100 milyon civarında yatırım yapıldığını ifade etti.

Yılmaz, bölgede şu anda 5 fabrikanın faaliyet gösterdiğini dile getirerek, "Bu tesislerden 2'si hızla eleman sayısını artırıyor. Yıl sonu itibariyle en az bin kişilik istihdam hedefliyoruz, şu an bunun da yüzde 70 üzeri gerçekleşmiş durumda." dedi.

Bölgede 10 fabrikanın inşaat aşamasında olduğunu belirten Yılmaz, bunların tekstil, makine imalatı, prefabrik yapılar, savunma sanayi, fındık entegre tesisleri, yerli ve milli yakıt ihtiyacını karşılayacak olan pelet üretim tesisleri olduğunu anlattı.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Burada kurulan ve kurulacak firmaların tamamında ihracat var. Savunma sanayinde bölgemizin markası GİRSAN zaten ihracat yapıyor, tekstilde ihracat yapan firmaları tercih ediyoruz, kuruluş aşamasındaki 2 fındık entegre tesisinin yıllık ihracat kapasitesi ise 200 milyon dolar civarında."

OSB'nin 1-2 yıl içinde tam kapasiteye ulaşacağına işaret eden Yılmaz, "Bölgemizde 40 civarında fabrikamız olacak. Firmalarımızın çoğu yerli üretim ve daha çok ihracata yönelik imalatlar yapıyor. Ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar olacaktır. Ürünlerin yüzde 70'i ihraç edilecektir." diye konuştu.

Mete Bahadır Yılmaz, bölgede çalışan sayısının da tam kapasiteye ulaşıldığında 5 bin ve üzerinde olacağını belirterek şunları kaydetti:

"Şu andaki 5 tesiste 700-800 kişi sayısını yakaladık, yıl sonu bin kişi, 2019'un ilk çeyreğinde bin 300 kişiye ulaşacağız. Altyapı inşaatımız devam ediyor, bu yıl sonu altyapı inşaatlarımız da bitecek enerji de dahil olmak üzere, eş zamanlı firmalarımızın imalatları bitecek. 2019'un sonunda faaliyete geçen firma sayısı 10'u bulur, çalışan sayısında da 2019'un sonunda 2 bin kişinin üzerine çıkarız."

Teknik eleman tedarikinde sıkıntılar yaşandığını dile getiren Yılmaz, bunu gidermek için özel ya da kamu ile birlikte endüstri meslek lisesi ayarında, sadece OSB'de üretim yapan firmaların ara eleman ihtiyacını karşılayacak bir okul kurmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
2. Organize Sanayi BölgesiGiresunOsb
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