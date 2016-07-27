Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında 673 kişi hakkında işlem yapıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

yetkilileri tarafından,

FETÖ

'nün

darbe girişimi

nin ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez teşkilatında 378 kişinin işine son verildiği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundaki (TKDK) 204 kişinin sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Bunun yanı sıra, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinde 17 çalışanın iş akdinin feshedildiği, 22 kişinin açığa alındığı ve haklarında soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, bağlı iştiraklerden 28 kişinin iş akdinin feshedildiği kaydedildi.

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde (AOÇ) çalışan 1 memurun işine son verildiği, Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) 15 kişinin açığa alındığı ve haklarında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan (TAPDK) 8 kişi de dahil olmak üzere bakanlık ve bağlı kuruluşlarda toplam 673 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.