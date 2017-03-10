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Gıda Bakanlığında 102 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin 102 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Gıda Bakanlığında 102 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin 102 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

10 Mart 2017 Cuma 11:31
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Gıda Bakanlığında 102 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıGıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin 102 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 30'u, Ankara merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıGıda Tarım Ve Hayvancılık BakanlığıFETÖGözaltıOperasyon
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