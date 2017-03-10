Gıda Bakanlığında 102 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin 102 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 30'u, Ankara merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin 102 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin 102 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 30'u, Ankara merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
AA