"Gezi" de 3 tahliye

ANKARA - Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. maddesiyle görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin yürüttüğü soruşturmanın tutuklu şüphelilerinden 6'sının durumları, duruşmalı olarak incelendi.



TMK'nın 10. maddesiyle görevli hakim Abdullah Bahçeci, şüpheliler ve avukatlarının beyanlarını dinledikten sonra, 3 şüphelinin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.



Bu kişilerin, Gizem Bayram, Bayram Dalyan ve Eren Tayşan olduğu bildirildi.



Tahliye kararıyla Gezi Parkı odaklı eylemler kapsamında Ankara'da tutuklananların sayısı 3'e düştü.



