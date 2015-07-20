'Gerilime neden olacak söylemler umutları da azaltıyor'

ANKARA - Çözüm sürecinin katkısıyla başlayan çatışmasızlık döneminde Doğu ve Güneydoğu illeri ekonomilerinde olumlu gelişmeler yaşanırken, yakın zamanda terör örgütü PKK/KCK'nın barajlar ve baraj yapımında kullanılan araçların hedef alınacağına yönelik açıklaması bölgedeki iş adamlarında endişe yarattı.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, bölgenin bu zamana kadar geri kalmasının en önemli iki nedeninin "üvey evlat muamelesi yapılması" ve "çatışmalar" olduğunu iddia etti.

Bu durumun gerek sosyal gerekse ekonomik açıdan sadece bölgeye değil tüm ülkeye kayıp yaşattığını savunan Sayar, "2013 yılından sonraki çatışmasızlık dönemi bölgeye ilgiyi daha fazla artırdı. Sıçrama denilmese bile ilerlemeler kaydedildi. Seçime kadar çözüm sürecinin kalıcı bir barışla noktalanması bekleniyordu. Bu açıdan bakıldığı zaman diyalog kanalları hala açık tutulmalı. HDP'nin Meclise girmesi bu anlamda önemli bir gelişme. Ancak silahların patlaması çözüm sürecini tekrar geriye götürebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Süreci geriye götürecek yaklaşımlar içinde bulunulmasının ülkeye bir fayda sağlamayacağını ifade eden Sayar, çözüm sürecinin sadece bölgenin değil ülkenin geleceği açısından önemli bir süreç olduğunu kaydetti.

Çözüm sürecinin kalıcı barışla noktalanmasının ülke ekonomisine doğrudan etki edeceğini vurgulayan Sayar, "Gerilime neden olacak söylemler sürece katkı sağlamadığı gibi kalıcı barışın gelmesi konusundaki umutları da azaltıyor" değerlendirmesini yaptı.

Silahların susması ihracatı artırdı

Özellikle Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi adıyla başlayan çözüm sürecini de kapsayan son 5 yılda Doğu illeri ihracatlarını artırırken, daha önceki yıllarda terör eylemleri nedeniyle çekimser davranan iş dünyası da bölgeye yönelik yatırımlarını artırarak istihdama katkı sağladı.

Çatışmaların kesilmesi bölge illerinde sosyal hayatı canlandırırken, bu durumun ekonomiye olumlu etkileri de rakamlara yansıdı.

İmralı Cezaevi'nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan'ın PKK militanlarına sınır dışına çıkma çağrısı yaptığı 2013 yılının ardından yaşanan dönemde de özellikle Adıyaman, Hakkari, Ağrı ve Van gibi iller ihracat artışlarıyla ön plana çıktı.

Yatırım teşvik istatistikleri verileri değerlendirildiğinde, yeni Teşvik Yasası kapsamında 5 ve 6. bölge kapsamındaki Doğu ve Güneydoğu illerinde öngörülen yatırımlar için 2010-2014 Eylül döneminde kümülatif olarak 4 bin 239 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Bu belgeler çerçevesindeki sabit yatırım tutarı 41 milyar 135 milyon lira, öngörülen istihdam da 154 bin 875 olarak hesaplandı.