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'Gereken her türlü adım atılacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerine karşı atılması gereken her türlü adımın atılacağını söyledi.

'Gereken her türlü adım atılacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerine karşı atılması gereken her türlü adımın atılacağını söyledi.

24 Temmuz 2015 Cuma 14:37
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'Gereken her türlü adım atılacak'

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün terör örgütlerine karşı devletin gereken her türlü adımı atacağını belirterek, "Bu bir kararlılıktır çünkü devletimizin olduğu yerde biz farklı bir devlet yapılanmasına müsaade edemeyiz" dedi.

"Vatandaşımız devletine inansın, güvensin"

"Vatandaşıma bir defa korku atmosferi içerisinde yaşamamalarını tavsiye ediyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çünkü vatandaşların özgüveninin her şeyin ötesinde olduğunu belirtti. Erdoğan, "Şunu da bilmemiz lazım ki; şu anda biz çok çok farklı bir mücadelenin içerisine girmiş bulunuyoruz ve bu mücadele içerisinde de sonuna kadar ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Vatandaşımız devletine inansın, güvensin" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çarşamba akşamı Sayın Obama'yla da bir görüşmemiz oldu ve bu görüşmeyle de bölücü örgütün yanında DAEŞ terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı bizler teyit ettik. Dedik ki bizim için DAEŞ bir terör örgütüdür ve böyle bir terör örgütüne karşı Türkiye hassasiyetini korumaktadır. Bu hassasiyetimizin gereği olarak da bu gece bildiğiniz gibi ilk adım kararlı bir şekilde atıldı. Ama eş zamanlı olarak ülkemizin 16 vilayetinde 300'e yakın noktada yapılan operasyonlarla bir süreç başladı ve bu süreçle birlikte çok sayıda şu anda zanlı gözaltına alınmış vaziyette. Bu, sadece bu geceye yönelik bir operasyon değildir. Bu operasyon bundan sonraki süreçte de kararlı bir şekilde devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün şehitlerimiz şüphesiz ki, devletimizin bekası için şehit oluyorlar. Devletin bekası için şehit olan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken, böyle bir bedel ödüyoruz ama bunun bedelini bu terör örgütünü arkasına alanlar da ödeyeceklerdir. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum. Tüm medyadan da şunu istiyorum. Lütfen sizler de birlik, beraberlik içerisinde bölücü terör örgütlerini arkasına alanlara destek olmaktan değil de bu ülkenin birliğini, beraberliğini savunmaya, buna destek vermeye yazılı ve görsel medya da gerekli desteği verecek olursa tablo daha farklı olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koalisyon olur veya olmaz. Olması halinde zaten bitmiş demektir iş ve iş başlar. Koalisyon olamıyorsa o zaman bu işte nihai kararı verecek olan merci milli iradedir ve o zaman da süratle millete gidilir ve milli irade nasıl tecelli ediyorsa ona göre milli iradenin tecelli ettiği istikamette adım atılır ve bu da bizim 90 günümüzü alır. Bu süreç içinde de ülke yönetimsiz kalmaz ve kurulacak bir hükümetle, bu geçici hükümettir. Anayasa'da hepsi belirlenmiştir ve buna göre adımlar atılır" dedi.

AA

Son Güncelleme: 24.07.2015 12:52
Anahtar Kelimeler:
önce VatanCumhurbaşkanı Erdoğan
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