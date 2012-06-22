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Gereken cezaları veriyoruz

İçişleri Bakanı Şahin, bütün eğitimlere rağmen, polisler arasında hala bireysel olarak hata yapanlara, meslek taassubuna sapmadan, gereken cezaları verdiklerini söyledi.

Gereken cezaları veriyoruz

İçişleri Bakanı Şahin, bütün eğitimlere rağmen, polisler arasında hala bireysel olarak hata yapanlara, meslek taassubuna sapmadan, gereken cezaları verdiklerini söyledi.

22 Haziran 2012 Cuma 08:50
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Gereken cezaları veriyoruz

ANKARA

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Polis Akademisi'nin Gölbaşı ilçesindeki kampüsünde düzenlenen 67. Dönem Mezuniyet Töreni'nde, eğitim öğretimlerini başarıyla tamamlayan genç komiser yardımcılarının polis teşkilatına yeni bir güç ve dinamizm kazandıracağını söyledi.
Polisimiz, vatandaşımıza yaklaşımıyla, sadece kendi kurumunun ve şahsının değil, aynı zamanda devletin de saygınlığını temsil ettiğine dikkati çeken Şahin, şu ifadeleri kullandı:
''Bu bakımdan polisimizin, vatandaşa karşı tutumu, davranışı ve şefkatli yaklaşımı bizim için çok önemlidir. Güvenlik, özgürlük dengesinin korunması, insan haklarına ve hukuka saygının, vatandaş memnuniyetinin sağlanması hususları, personelin eğitimi ile yakından ilgilidir. İçişleri Bakanlığı olarak, polisimizin eğitimine büyük önem veriyoruz ve her yıl teşkilat mensuplarının en az yarısını hizmet içi eğitime tabi tutuyoruz. Ancak, bütün eğitimlere rağmen, hala bireysel olarak hata yapanlara da, meslek taassubuna sapmadan, gereken cezaları veriyoruz.''
Mezun olan komiser yardımcılarına tavsiyelerde de bulunan Şahin, şöyle konuştu:
''Daha iyiyi, daha mükemmeli yakalamak için gayretinizi artırın. Sizler, Cumhuriyetin temel niteliklerine ve hukuka bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, özgürlükçü, yeni fikirlere açık, toplumsal değerlere saygılı, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, mesleki etik değerlere bağlı, mesleki terbiye ve disiplin anlayışını ve birlikte iş görme alışkanlığını kazanmış, bilgi çağının polisleri olarak, Türkiye Cumhuriyetinin ve demokratik kazanımlarımızın emanetçisi olduğunuzu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayınız''

AA

Son Güncelleme: 22.06.2012 00:51
Anahtar Kelimeler:
CezaBakanNaim Şahin
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