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GERÇEK SÜT "BEYAZ İNCİ PEYNİR"E DÖNÜŞÜYOR

Ege’nin bereketini yüzde yüz doğal ürünlere dönüştüren Ayşe Delismail Çiftliği peynirleriyle de fark yaratıyor

GERÇEK SÜT "BEYAZ İNCİ PEYNİR"E DÖNÜŞÜYOR

Ege’nin bereketini yüzde yüz doğal ürünlere dönüştüren Ayşe Delismail Çiftliği peynirleriyle de fark yaratıyor

17 Kasım 2017 Cuma 10:46
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GERÇEK SÜT "BEYAZ İNCİ PEYNİR"E DÖNÜŞÜYOR

Ege’nin bereketini yüzde yüz doğal ürünlere dönüştüren Ayşe Delismail Çiftliği peynirleriyle de fark yaratıyor. Özgürce yaşayan çiftlik hayvanlarından sağılan sütlerle ve hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretilen el yapımı peynirler, lezzetleriyle “gerçek peynir tadı”nı sofralarımıza kazandırıyor. Beyaz inci peynirine ise tamı tamına 36 kilo süt kullanılıyor ve kilo peynir elde ediliyor.

Sezonuna göre günde 200 litre süt, peynir atölyesinde beyaz, kaşar, tulum, örgü, dil ve otlu taze peynir çeşitlerinin yanı sıra tereyağı ve süzme yoğurt gibi ürünler butik üretim mantığında işleniyor. Herhangi bir yapay müdahalede bulunulmadan, tamamen dört mevsimin doğal akışına bırakıldığı için çiftlik hayvanların verdiği sütün rengi, kokusu, yoğunluğu da daima farklı oluyor. Bu nedenle hiçbir zaman bir gün sağılan sütün tadı başka bir gün sağılan sütün tadına benzemiyor. Böylece üretilen peynirler de daima özgün bir lezzet taşıyor. Peynirlerin raf ömrü ise hiçbir katkı maddesi kullanılmadığı için kısa oluyor.

HABER: Dinçer Karacalar

AA

Anahtar Kelimeler:
EgeDoğal ürünAyşe Delismail ÇiftliğiPeynirPeynir çeşitleri
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