Gerçek Kelle Paçanın Adresi Osmanbey'de

Yaklaşık üç yıl önce Osmanbey’de açılan Mahir Lokantası , kebap konsepti ile karşılaştığı yoğun ilgiden dolayı İstanbul’da ikinci şubesini açtı.

Diyarbakırlı lokantacı aileden gelen, aşçılığını Mahir Nazlıcan ile işletmeciliğini Uğur Nazlıcan kardeşlerin yaptığı restaurant, kulaktan kulağa yayılan lezzetiyle ilgi görmeye devam ediyor.

Diyarbakır mutfağının en güzel örneklerini bulabileceğiniz Mahir Restaurant, menüsünün en özel yemeği olan Kelle Paça’yı kendi suyunda pişiriyor. Aşçı Mahir Usta mekanın müdavimlerinin en çok tercih ettiği Kelle Paça çorbasını, bol sarmısak ve sirke dökerek içmensini tavsiye ediyor.