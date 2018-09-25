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Gerçek Kelle Paçanın Adresi Osmanbey'de

Mahir Lokantası Gerçek Kelle Paça Lezzetiyle Müşterilerini Ağırlıyor...

Gerçek Kelle Paçanın Adresi Osmanbey'de

Mahir Lokantası Gerçek Kelle Paça Lezzetiyle Müşterilerini Ağırlıyor...

25 Eylül 2018 Salı 11:39
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Gerçek Kelle Paçanın Adresi Osmanbey'de

Yaklaşık üç yıl önce Osmanbey’de açılan Mahir Lokantası , kebap konsepti ile karşılaştığı yoğun ilgiden dolayı İstanbul’da ikinci şubesini açtı.

 

Diyarbakırlı lokantacı aileden gelen, aşçılığını Mahir Nazlıcan ile işletmeciliğini Uğur Nazlıcan kardeşlerin yaptığı restaurant, kulaktan kulağa yayılan lezzetiyle ilgi görmeye devam ediyor.

 

Diyarbakır mutfağının en güzel örneklerini bulabileceğiniz Mahir Restaurant, menüsünün en özel yemeği olan Kelle Paça’yı kendi suyunda pişiriyor. Aşçı Mahir Usta mekanın müdavimlerinin en çok tercih ettiği Kelle Paça çorbasını, bol sarmısak ve sirke dökerek içmensini tavsiye ediyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mahir LokantasıKelle PaçaOsmanbeyAşçı Mahir Usta
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