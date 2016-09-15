Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Genleri şiddete eğilimli diye cezai indirim uygulandı

Adli tıp uzmanı Prof. Dr. Kalfoğlu, "Genetik olarak şiddete yatkın olduğu tespit edilen sanığa İtalya'da ceza indirimine gidildi, uygulama, Türkiye'de sıkıntı doğurabilir." dedi.

Genleri şiddete eğilimli diye cezai indirim uygulandı

Adli tıp uzmanı Prof. Dr. Kalfoğlu, "Genetik olarak şiddete yatkın olduğu tespit edilen sanığa İtalya'da ceza indirimine gidildi, uygulama, Türkiye'de sıkıntı doğurabilir." dedi.

15 Eylül 2016 Perşembe 11:24
429 Okunma
Genleri şiddete eğilimli diye cezai indirim uygulandı

İSTANBUL - Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersi Abacı Kalfoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, davranışların genlere bağlı olduğunu ifade etti. 

Türkiye'de genetik bozukluk tespitini yapabilecek altyapıya sahip olduklarını kaydeden Kalfoğlu, şu bilgileri verdi:

"Yani benim şuna bakış açımla, bunu değerlendirmeme yarayan gen beyaz, sizinki yeşil olabilir. Ben bilim adamı olarak bunu tespit edebiliyorum. Genetik bilimiyle DNA’yı hücrenin içinden çıkarıyorum. 23 metre malzeme bu. Onun içinden ben konuyla ilgili bölgeyi arıyorum. Çünkü DNA kocaman. Konuyla ilgili birkaç bölge var, o bölgeyi alıyorum bakıyorum bende nasıl, sende nasıl diye. Kıyas yapıyorum. Binlerce çeşidi yok. İnsanlıkta 3-5 çeşidi var. Öyle olunca da bunu saptamak zor olmuyor. Ama önemli olan bunu ifade edebilmek. Ben şöyleyim, sen şöylesin ve sen şöyle davranabilirsin diyebilmek önemli."

Adli tıp uzmanı Prof. Dr. Ersi Abacı KalfoğluAdli tıp uzmanı Prof. Dr. Ersi Abacı Kalfoğlu

Gen yatkınlığının tek başına etken olmadığını, çevre faktörünün de göz önüne alınması gerektiğini vurgulayan Kalfoğlu, değerlendirme yaparken dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Kalfoğlu, "Diyelim ki benim genlerimde şiddete yatkınlık var. ‘Genlerim o tarafa kayıyor, şiddete yöneleyim’ olmaz. Ben böyle bir ortamda büyümezsem, şiddeti görmez, tanıyıp benimsemezsem, istediği kadar o tarafa yönelik bir gen haritam olsun ben şiddet uygulamam. Tam tersi genlerinizde yok ama çevreniz öyle davranıyorsa o zaman siz şiddet kullanırsınız." dedi.

“İlk kez İtalya’da uygulandı”

Dünyada ilk kez İtalya'da bir insanın DNA’sı yüzünden şiddetle ilgili bir davada indirim uygulandığını ifade eden Kalfoğlu, şöyle konuştu:

“Psikiyatrik bozukluğu olan bir adam İtalya’da birini öldürüyor. İleri tahrik var, ‘bana bilmem ne dedi’ diyor. Öldürülen buna laf etmiş, o da bunu dinine algılıyor ve adamı öldürüyor. Adam ruh hastası ve de raporu var. Bu nedenle ceza indirimi uygulanıyor. Adamı savunan kadın avukat, 'Müvekkilimin genleri bozuk, biz bu tespiti yaptırdık' diyerek ayrıca indirim istiyor. Mahkeme de adamın şiddete yönlendirecek cinsten genleri olduğu tespiti üzerine indirilmiş cezayı 1 yıl daha indiriyor."

Toplam verilen cezanın 9 yıldan 6 yıla indirildiğini belirten Kalfoğlu, burada cezada indirime gidilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Konuyu Türkiye açısından ele alan Kalfoğlu, emsal oluşturabilecek bu durumun, kadına şiddet davalarında fecaat oluşturabileceğini savundu.

Kalfoğlu, "Adamın gen haritası bozuk, ‘Ben yapmadım, Allah yaptırdı bana’ diyebilir. ‘Benim doğam öyle ne yapalım’a gider ki çok tehlikeli.Türkiye'de teknik altyapı mevcut. Adli Tıp'ın kendisi bile yapmaya başlayabilir bu işi. Bir avukat müvekkiline rapor aldırır, bunu savunmasına koyar ve ceza indirimi talebinde bulunabilir." ifadelerini kullandı.

İtalya’daki olgunun somut bir veri oluşturduğunu da kaydeden Kalfoğlu, konunun Türkiye'de yetkili mercilerce tartışılması gerektiğini ifade ederek, "Çünkü eğer öyle olursa, genleri yüzünden bunu yapmıştır ya da yapmamıştır, bu ciddi anlamda muallak bir durum, standartlarının saptanması lazım. AB’de var, olguya uygulandı, somut bir veri var elimizde artık. Ülkemizde ilgili mercilerce mutlaka tartışılmalı bu konu. İndirim oranının saptanması, adi suçlular, cinsel suçlular dahil hepsi için bir sıkıntı söz konusu olabilir." değerlendirmesini yaptı.

AA

Son Güncelleme: 15.09.2016 11:25
Anahtar Kelimeler:
Cezai Indirimönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ