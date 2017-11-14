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Genişletmiş İstişare Toplantısı Yapıldı

Ülkücü İşçiler Derneği Marmara Bölge Olarak Bölge Başkan Yardımcımız Ve Kocaeli İl Başkanı Okan Ertorun Başkanlığında , Sakarya İl Başkanı Ve Şube Başkanlarımızın, İl Yöneticilerimizin Katılımı İle Genişletmiş İstişare Toplantısı Yapıldı

Genişletmiş İstişare Toplantısı Yapıldı

Ülkücü İşçiler Derneği Marmara Bölge Olarak Bölge Başkan Yardımcımız Ve Kocaeli İl Başkanı Okan Ertorun Başkanlığında , Sakarya İl Başkanı Ve Şube Başkanlarımızın, İl Yöneticilerimizin Katılımı İle Genişletmiş İstişare Toplantısı Yapıldı

14 Kasım 2017 Salı 11:47
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Genişletmiş İstişare Toplantısı Yapıldı

Ülkücü İşçiler Derneği Marmara Bölge Olarak Bölge Başkan Yardımcımız Ve Kocaeli İl Başkanı Okan Ertorun Başkanlığında , Sakarya İl Başkanı Ve Şube Başkanlarımızın, İl Yöneticilerimizin Katılımı İle Genişletmiş İstişare Toplantısı Yapıldı. Yapılan Toplantıda Ülkücü Hareketin Geleceği, Ülkücü İşçiler Derneği Kocaeli, Sakarya, Bilecek İllerindeki Teşkilatlanma, Şubeleşme Ve Bölgedeki İşyerlerindeki İşçilerimizle Daha İyi İletişim, Fabrikalarda Ve Büyük İşyerinde Oba Açma Üye Sayısını Artırılması Yönünde Kararlar Alındı.. Şubemizin Olmadığı Yalova Ve İlçelerinde, Yine Şube Açılması Gereken Kocaeli Ve Sakaryanın İlçelerinde Çalışma Yapılması En Kısa Zamanda Daha Çok Şube, Daha Çok Üye İçin Harekete Geçilmesi İçin Çalışmaya Başlanması Kararlaştırıldı. Kocaeli İl Başkanı Ve Bölge Başkan Yardımcısı Okan Ertorun Bölgemizde Ülkücü Hareketin Lideri Devlet Bahçeli'nin, Genel Başkanımız Hakan Kandemir Beyin Ve Bölge Başkanımız Bayram Alan'ın Emrinde Üzerimize Düşen Her Türlü Görevi Layıkıyla Yapmak İçin Çalışıyoruz, Bu Davaya Hizmet Etmek Bizler İçin Onurdur Gururdur, Yeminimize Sadığız, Dün Olduğu Gibi Bu Günde Yarında Milletimizin Ve Devletimizin Geleceği İçin, Ülkücü Hareketin, Ülkücü İşçilerin İçinde Hizmet Etmeye Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz, Dönenlerden, Satanlardan, Kaçanlardan Olmadık Olmayacağız.. Ülkücü İşçiler Derneği Dik Baş Tok Karın Mutlu Yarın İçin Ülkücü Hareketin Ve Liderinin Emrinde Türk Milletinin Ve Türk İşçisinin Yanında Ve Her Zaman Yanıbaşında İnandığı Yolda Devam Ediyor.. Mücadelemiz Hak Yolunda, Allah'ın Davasına Hizmet Ederek, Aleme Nizam Vermek İçin Turana Kadar, Son Nefesimize Son Damla Kanımıza Kadar Ülkücü Hareketin Ve Liderinin Emrinde Olmak, Türk Milletinin Ve Türk İşçisinin Refahı İçin Bizlere Düşeni Fazlasıyla Yapmaktır.. Mücadelemizden Yılmayacağız, Yorulmayacağız, Yıkılmayacağız, Başaracağız Başaracağız Başaracağız.. Ne Mutlu Türk'üm Diyene.

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Anahtar Kelimeler:
Ülkücü İşçiler DerneğiOkan Ertorun
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