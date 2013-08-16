Genelkurmay'dan ''Lübnan'' açıklaması

ANKARA



Genelkurmay Başkanlığı, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakların Lübnan hava sahasında görüldüğü iddiasının asılsız olduğunu bildirdi.



Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, bazı internet sitelerinde Lübnan kaynaklı bir gazete haberine dayanılarak Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakların Lübnan hava sahasında görüldüğü iddiasına yer verildiği ifade edildi.



Açıklamada, söz konusu haberlerin asılsız olduğu kaydedildi.



AA