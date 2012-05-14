Genelkurmay'dan açıklama:

Genelkurmay Başkanlığı, ''mensuplarının moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak için, ihtiyaç duyulan ve yetkisi dahilindeki düzenlemeleri titizlikle yapmaya devam edeceğini'' bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayrılmaz bir parçası olan astsubayların özlük hakları, eğitim olanakları, sosyal hakları ve sahip oldukları yetkiler konusunda yapılan çalışmalar ve yetkili makamlara sunulan tekliflere yer verildi.



Bu çerçevede, terörle mücadelede aynı görevi yapan personele ödenen tazminatların statü ayrımı yapılmadan eşit miktarda artırıldığı kaydedilen açıklamada, mahrumiyet bölgeleriyle patlayıcı madde imhası gibi riskli ve özellikli görevlerde çalışan personele statü ayrımı yapılmaksızın tazminat verildiği belirtildi.

Astsubaylara, subaylara benzer esaslarla yüksek lisans kıdemi alma hakkı tanındığı ifade edilen açıklamada, diğer çalışmalar şöyle sıralandı:

''Yurtdışı daimi ve geçici görev kadroları ile yurtiçi ve yurtdışı lisan kurslarının kontenjanı artırılmıştır. (Yurtdışı sürekli görev kontenjanı 57'den 111'e çıkarılmıştır.) Sicil verme yetkileri artırılmıştır. Subaylara verilen üst düzey karargah eğitimine benzer şekilde, yılda 128 astsubayımıza Üst Karargah Hizmetleri Eğitimi ve bu eğitimi bitirenlere bir yıl kıdem verilmeye başlanmıştır. Astsubaylıktan subaylığa geçişte yüzde 15 olan kontenjan, 2012 yılından itibaren yüzde 25'e çıkarılmıştır.''

-Sunulan teklifler-

Yetkili makamlara sunulan tekliflerin de özetlendiği açıklamada, bunlar arasında astsubayların birinci derecenin dördüncü kademesine kadar yükselmesinin sağlanması; yarbay ve daha üst rütbeli subaylara verilen görev tazminatının birinci dereceye yükselmiş görevdeki ve emekli astsubaylara da verilebilmesi (aylık yaklaşık 385 TL); halen, MİT ve emniyet hizmetleri sınıfından emekli olan personele verilen 100 lira ilave ödemenin emekli astsubaylara da verilmesi; mecburi hizmet süresinin 15 yıldan 10 yıla düşürülmesi; astsubaylara verilebilenler de dahil olmak üzere tüm oda ve göz hapsi cezalarının kaldırılması ve sicil veren astsubayların maiyetindeki personele disiplin cezası verebilmesinin olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ''Türk Silahlı Kuvvetleri, birbirlerine gönül bağıyla kenetlenmiş fedakar ve kahraman mensuplarının moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak maksadıyla, devletimizin sağladığı imkanları kullanmak suretiyle, ihtiyaç duyulan ve yetkisi dahilindeki düzenlemeleri titizlikle yapmaya devam edecektir'' denildi.