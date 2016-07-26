Genelkurmay ve komutanlık binalarındaki aramalar sürüyor

ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin hemen ardından Genelkurmay Başkanlığında savcı nezaretinde başlatılan arama devam ediyor.

Ayrıca geçen haftadan bu yana Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Eğitim ve Doktrin (EDOK) Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, 4. Kolordu Komutanlığı, Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Komutanlığının da arasında bulunduğu birçok askeri merkezde savcılar delil arama işlemlerini sürdürüyor.

Askeri birliklerde incelemeler sürüyor

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında savaş uçakları ve taarruz helikopterlerinin kontrol edildiği üs konumundaki Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz başkanlığındaki heyet tarafından inceleme yapılıyor.

Savcılar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TAİ) görevlilerinden oluşan bilirkişi heyetinden hasara ilişkin bilgi aldı. Olay yeri inceleme polislerince de fotoğraf çekildi, kamera kaydı alındı ve imaj kopyalama çalışmaları gerçekleştirildi.

Darbe girişimi sırasında Diyarbakır'dan gelen 6 savaş uçağı ile çeşitli bölgelerden Akıncı Üssü'ne inen helikopterlerin yazılım sistemleri de inceleniyor, kriminal çalışma yapılıyor.

Bu arada, Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığında görevli 30 savcı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı, Temelli'deki askeri havaalanı ile Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığındaki keşif çalışmalarını sürdürüyor.