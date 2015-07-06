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'Genelkurmay Karargahı'nda toplantı gerçekleşmedi'

Askeri kaynaklar, "Sınır birlik komutanlarının Genelkurmay Karargahı'na çağrıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, karargahta böyle bir toplantının gerçekleşmediğini bildirdi

'Genelkurmay Karargahı'nda toplantı gerçekleşmedi'

Askeri kaynaklar, "Sınır birlik komutanlarının Genelkurmay Karargahı'na çağrıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, karargahta böyle bir toplantının gerçekleşmediğini bildirdi

06 Temmuz 2015 Pazartesi 10:55
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'Genelkurmay Karargahı'nda toplantı gerçekleşmedi'

ANKARA - Sınırın Suriye tarafındaki gelişmelerin ardından "sınır birliklerinin komutanları ile komando tugay komutanlarının Genelkurmay Karargahı'na toplantıya çağrıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Son günlerde bazı basın yayın organlarında sınırdaki gelişmeler sonrası "olası bir harekatla ilgili sınırdaki birliklerin komutanları ile Bolu ve Kayseri dağ komando tugaylarının komutanlarının Genelkurmay Karargahı'nda toplantıya çağrıldığı" yönünde iddialar yer aldı.

AA muhabirinin askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, söz konusu iddialara ilişkin haberler gerçeği yansıtmıyor. Genelkurmay Karargahı'nda böyle bir toplantının gerçekleşmediğini belirten yetkililer, bununla ilgili bir planlamanın da bulunmadığını bildirdi.

AA

Son Güncelleme: 06.07.2015 10:30
Anahtar Kelimeler:
önce VatanToplantı
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