Genelkurmay çatı davasının sekizinci celsesine başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 kişinin yargılandığı davanın sekizinci celsesi başladı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katılıyor.

Davanın sekizinci celsesi, Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Daire Başkanlığında eski Proje Geliştirme Şube Müdürü olan Albay Doğan Öztürk'ün savunmasıyla başladı.

Özel Kuvvetleri Genelkurmaya almış

Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığından hareket eden ve içinde 33 Özel Kuvvetler personelini taşıyan otobüs Genelkurmay Karargahı'na ulaştığında, darbeci Yarbay Gökhan Eski'nin karşıladığı personel Kurmay Albay Doğan Öztürk ve Başçavuş Suat Sağlam refakatinde Genelkurmay Başkanının giriş çıkış yaptığı 1-A kapısından girerek komuta katına çıkmıştı.

Öztürk'ten sonra eski Kuzey Deniz Saha Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın savunmasını yapması bekleniyor.

Çatı iddianamesinde, "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri arasında ismi geçen eski Tuğamiral Harmancık'ın, Deniz Kuvvetleri ile ilgili darbe girişimine yönelik genel anlamdaki planlamaları eski Tuğamiral Sinan Sürer ile yaptığı, bu planlamalar kapsamında Türk Donanmasının yüzde 70'ini oluşturan, fırkateyn, korvet ve hücumbot olmak üzere 29 ana muharip gemisinin darbe faaliyetlerine katılmak üzere hazır hale getirildiği ortaya çıkmıştı.

İddianamede, örgüt tarafından hazırlanan atama listesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı göreviyle terfi ettirilmek istendiği bilgisine de yer verilen Harmancık'ın ismi, meslekten ihraç edilen ve Almanya'ya kaçtığı belirlenen örgüt mensubu öğretmen tarafından o gece dağıtılan telefon hatlarını kullananlar arasında da yer alıyor.

Ömer Faruk Harmancık'ın, 6-7-8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde Ankara Konutkent'teki villada, Adil Öksüz liderliğinde yapılan darbe planı ile ilgili organizasyonun toplantılarına katıldığı, sevk ve idaresini yapan ekibin içinde bulunduğu kaydedilen iddianamede, villada yapılan parmak izi incelemesinde Harmancık'ın parmak izine de rastlandığı tespiti bulunuyor.

Bugün ayrıca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulması planını ve organizasyonunu yapmakla da suçlanan, TRT ve Genelkurmay Başkanlığına darbe girişimi gecesi asker gönderen Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'ın da savunma yapması bekleniyor.