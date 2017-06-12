Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
99141
ALTIN
143.576
DOLAR
3.5230
STERLIN
4.4895
EURO
3.9510
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 'timsah' çalışması
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 'timsah'...
'Rizeli kardeşlerimizin üzüntüsü karşısında bizler de üzgünüz'
'Rizeli kardeşlerimizin üzüntüsü karşısında bizler...
Bülent Ergün'le YAKLAŞ'ıyoruz
Bülent Ergün'le YAKLAŞ'ıyoruz
Gürültü şampiyonu 'trafik'
Gürültü şampiyonu 'trafik'
Santa Fe
Santa Fe
Flaş Haber
KOSOVA'YI FARKLI YENDİK
Kapat

Genelkurmay çatı davasında dördüncü hafta başladı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 221 sanığın yargılandığı davada dördüncü hafta, Genelkurmay Başkanlığı Harekat Başkanlığında görevli eski Deniz Kurmay Albay Abdülkadir İlhan'ın savunmasıyla başladı.

Genelkurmay çatı davasında dördüncü hafta başladı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 221 sanığın yargılandığı davada dördüncü hafta, Genelkurmay Başkanlığı Harekat Başkanlığında görevli eski Deniz Kurmay Albay Abdülkadir İlhan'ın savunmasıyla başladı.

12 Haziran 2017 Pazartesi 10:40
4 Okunma
Genelkurmay çatı davasında dördüncü hafta başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 221 sanık hakkında açılan davanın dördüncü haftası başladı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katılıyor.

Genelkurmay çatı davasında dördüncü hafta, Genelkurmay Başkanlığı Harekat Başkanlığında görevli eski Deniz Kurmay Albay Abdülkadir İlhan'ın savunmasıyla başladı.

Darbe girişimi gecesi Genelkurmay Karargahına, herhangi bir engellemeyle karşılaşmadan giriş çıkış yaptığı görüntülere yansıyan İlhan, iddianamede, "darbe girişimine katılan fail" olarak yer alıyor.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u 2014'ten bu yana kullandığı da belirlenen İlhan, hakkındaki tüm iddiaları reddetti, darbe girişimine iştirak etmediğini ve ByLock kullanıcısı olmadığını savundu.

İlhan, iddianamede Deniz Kurmay Albay olarak yer almasına karşın darbe girişimi sırasında yüzbaşı rütbesinde olduğunu belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Eski Deniz Kurmay Albay Abdülkadir İlhanDarbe GirişimiGenelkurmay BaşkanlığıFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya'da cinnet getiren zanlı 5 kişiyi öldürdü
Konya'da cinnet getiren zanlı 5 kişiyi öldürdü
İstanbul'da metrobüs kazası: 32 yaralı
İstanbul'da metrobüs kazası: 32 yaralı
Dilencinin üzerinden 28 bin, bankadan 450 bin lirası çıktı
Dilencinin üzerinden 28 bin, bankadan 450 bin lirası çıktı
"Türk Kızılayı dünyanın önde gelen kuruluşlarından biridir"
"Türk Kızılayı dünyanın önde gelen kuruluşlarından biridir"
Hakkari'de terör saldırıları: 9 yaralı
Hakkari'de terör saldırıları: 9 yaralı
İstanbul'da metrobüs kazası
İstanbul'da metrobüs kazası

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ