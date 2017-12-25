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Genelkurmay Başkanlığından açıklama

Genelkurmay Başkanlığından, "Dün Irak kuzeyi Batin Tepe üs bölgesinde el bombasının kazaen patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." bilgisi verildi.

Genelkurmay Başkanlığından açıklama

Genelkurmay Başkanlığından, "Dün Irak kuzeyi Batin Tepe üs bölgesinde el bombasının kazaen patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." bilgisi verildi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 14:25
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Genelkurmay Başkanlığından açıklama
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Genelkurmay Başkanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Batin Tepe üs bölgesinde, dün el bombasının "kazaen"patlaması sonucu bir askerin şehit olduğu, iki askerin yaralandığı bildirildi. 

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Dün Irak kuzeyi Batin Tepe üs bölgesinde el bombasının kazaen patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay BaşkanlığıIrakBatin Tepe üs Bölgesi
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