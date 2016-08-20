Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Ural gözaltında

ANKARA
Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Tuğgeneral Dinçer Ural, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince dün düzenlenen operasyonda, Genelkurmay Başkanlığındaki odasında gözaltına alındı.
KOM Daire Başkanlığında gözaltında tutulan Ural'ın ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Genelkurmay Adli Müşaviri Ural, 28 Temmuz'daki Yüksek Askeri Şura'da tuğgeneral rütbesine terfi etmişti.
AA
Son Güncelleme: 20.08.2016 13:03