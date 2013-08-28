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Genelkurmay Başkanı Özel'den Şırnaklı gaziye mektup

Orgeneral Özel, Kıbrıs Gazisi Salih Kabul’e bir gazete yayınlanan röportajı dolayısıyla teşekkür mektubu gönderdi.

Genelkurmay Başkanı Özel'den Şırnaklı gaziye mektup

Orgeneral Özel, Kıbrıs Gazisi Salih Kabul’e bir gazete yayınlanan röportajı dolayısıyla teşekkür mektubu gönderdi.

28 Ağustos 2013 Çarşamba 13:26
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Genelkurmay Başkanı Özel'den Şırnaklı gaziye mektup

ŞIRNAK 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Kıbrıs Gazisi Salih Kabul’e mektup gönderdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında bir ayağını kaybederek gazi olan Salih Kabul'e (60),  bir süre önce bir gazetede yayınlanan ve ‘’Ben Kürdüm! Ama bu vatan için, birliği için, barış için dün nasıl canımı, diğer sağlam ayağımı vermeye hazırsam bugün de aynı düşüncedeyim’’ sözleri nedeniyle gönderdiği mektupta teşekkür etti.

Orgeneral Özel'in gönderdiği mektup,  23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Ali Doğan İnce ve İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Mustafa Sakaoğlu tarafından Kabul'ün oturduğu Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde teslim edildi.

Tümgeneral İnce, Kabul’ün bir süre önce gazetede yayınlanan röportajının Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel’i çok duygulandırdığını söyledi.

Kabul'ün röportajında ‘’Bugün, ülkemizde iyi gitmeyen durumun düzelmesi için de gerekirse öbür bacağımı vermeye hazırım" cümlesinin yer aldığını ifade eden İnce, şöyle konuştu:

‘’Kıbrıs’taki soydaşlarımıza karşı yapılan insanlık dışı davranışları önlemek üzere ordumuz Kıbrıs’a ayak bastı. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazimiz olarak size de sağlık, sıhhat ve güzellikler diliyoruz. Bundan 15 gün evvel bir gazete ile röportaj yaparak,  Kıbrıs’ta yapmış olduğunuz kahramanlıkları anlatmış ve bunun nişanesi olarak bir bacağınızı kaybetmişsiniz. Röportajda öbür bacağını da vermeye hazır olduğunu belirtmişsiniz.

Kahramanlığınızın simgesi bu güzel konuşmalarınız çevrenizdekilere örnek olduğu gibi, Sayın Genelkurmay Başkanımızı da çok duygulandırmıştır.  O duygulanmanın neticesi olan hediye ile ifadesi olan mektubunu size takdim etmekten onur duyuyorum’’

Tümgeneral İnce, Kabul'e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in gönderdiği mektup ve şilti teslim etti.

Kabul'ün, oğlu İbrahim Kabul'ün mektubu okuduğu sırada duygulandığı görüldü.  

Orgeneral Özel'in mektubunda şu ifadeler yer aldı:

‘’Silahlı Kuvvetlerimizin bir mensubu olarak katılmış olduğunuz Kıbrıs Barış Harekatı'nda, gazilik makamına ulaşmanız esnasında göstermiş olduğunuz cesaret, metanet ve alicenaplığınız, Mehmetçiğimizin sahip olduğu yüksek değerlerin bir timsali olarak hafızalarımızda yerini almıştır. Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine verilen vazifeleri en iyi şekilde yapmak için ihtiyaç duyduğu gücü sizin gibi ülkesini ve milletini yürekten seven kahraman vatan evlatlarından almaktadır. Vatan hizmetlerinizi gazi olarak tamamlamış olduğunuz halde ülkemizin birlik ve beraberliği için aynı fedakarlığı bir kez daha yapacağına dair sözleriniz, bu vatan ve bayrak altında beraber yaşama isteğinin en güzel ifadesi olmuştur. Milletimizin hissiyatını belirten bu sözler, kahraman Mehmetçiği ve bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir. Size, dile getirdiğiniz samimi duygularınız ve vermiş olduğunuz güçlü destek için şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına teşekkür ediyor, sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum.’’

Barış harekatı öncesi Ankara’da asker olduğunu belirten Kabul, ‘’Daha sonra Kıbrıs’ta savaş olunca oraya gittik ve savaştık. Havan topu yanımda patladı ve bir ayağımı kaybettim. Genelkurmay Başkanım benim röportajımı okumuş, beni tebrik etti. Ben de çok memnun oldum. Bana bir hediye ve mektup göndermiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

AA

Son Güncelleme: 28.08.2013 13:27
Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanı Özelden Şırnaklı Gaziye Mektup
Yorumlar
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adnan taşpınar 2013-08-28 16:00:09

kardeşim salih sizin gibi kahraman kardeşlerimizin sayesinde kıbrıs buhalde bende 1985 1986 da kıbrısta askerlik yaptım gururluyum ama şuanki bazı nankör halk türkiye elini yakamdan çek diye bağırıyor ben 14ayıma üzülüyorom

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