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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a mezun olduğu okuldan ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, mezun olduğu Kayseri Sümer Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a mezun olduğu okuldan ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, mezun olduğu Kayseri Sümer Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

02 Nisan 2017 Pazar 19:46
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a mezun olduğu okuldan ziyaret

ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, mezun olduğu Kayseri Sümer Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Akar'ın, mezunu olduğu Kayseri Sümer Lisesi öğrencileri, okul aile birliği üyeleri ve aynı okuldan mezun olan şehitlerin yakınlarını Genelkurmay Başkanlığı Karargahında kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, cuma günü nezaket ziyaretinde bulunan heyette, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk'ün de bulunduğu belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AkarGenelkurmay BaşkanıÖnce Vatan Gazetesi
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