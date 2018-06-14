Genelkurmay Başkanı Akar'dan Ramazan Bayramı mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hulusi Akar, şehit ve gazi aileleri, muvazzaf ve emekli personel ile onların ailelerinden oluşan büyük Türk Silahlı Kuvvetleri ailesi olarak milli birlik ve beraberliğin güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların yerini dostluk, kardeşlik, saygı, sevgi ve güven duygularının aldığı çok özel günlerden biri olan Ramazan Bayramı'nı hep birlikte kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Milli ve manevi değerlerin coşkuyla idrak edildiği bu müstesna günlerde asil Türk milletinin huzur, güven ve mutluluk içerisinde bayramlarını yaşayabilmeleri için yurdun her köşesi ve dünyanın çeşitli bölgelerinde ailelerinden uzakta, kara, deniz ve havada "önce vatan" diyerek büyük bir özveri ve üstün vazife anlayışıyla görevlerini ifa eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensuplarının büyük payı bulunduğunu kaydeden Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Milletçe, dostluk ve kardeşlik duygularımızın daha da güçlenerek huzur ve güven içerisinde böyle nice bayramlar yaşayabilmemiz için, asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen köklü gelenekleri, milli ve manevi değerleri ile anayasada belirtilen çerçevede ve yasalar doğrultusunda milletinin emrinde ve görevinin başındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle, bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği ile milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden başta terörle mücadele olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadele, en son terörist yok edilinceye kadar, yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, cennet vatanımızda birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde kutladığımız bu güzel bayram günü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile kahramanlık ve fedakarlıklarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, onlara saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensuplarının, emeklilerimizin, jandarma, güvenlik güçleri, güvenlik korucuları ile kahraman gazilerimizin ve ailelerinin, aziz şehitlerimizin değerli aile bireylerinin yanı sıra özellikle bu bayram gününde aile ve sevdiklerinden uzakta büyük fedakarlıklarla görevlerini ifa eden kahraman silah arkadaşlarımın Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."