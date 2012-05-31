Genelevlere özel güvenlik geliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nca hazırlanan genelge, İçişleri Bakanlığı'nca onaylanarak valiliklere gönderildi.
Genelge uyarınca, genelev önlerinde bulunan polis noktaları kaldırılacak ve polis artık burularda nöbet tutmayacak. Özel işletme olan genelevlerin güvenliği, özel güvenlik elemanlarınca sağlanacak.
AA
tebrik ediyurum olması gerek ve geciken bir genelge olduğunu düşünyurum devletim memuru özel sektör olan bir işletmeyi neden korusun. tebrik ediyurum bunu düşün ve uygulayan kişileri