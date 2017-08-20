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Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 360 bin öğrencimiz yurt için başvuruda bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Şu ana kadar 360 bin öğrencimiz yurt için başvuruda bulundu. Bu akşam sonuna kadar sayının 380 bine yükselmesini bekliyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 360 bin öğrencimiz yurt için başvuruda bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Şu ana kadar 360 bin öğrencimiz yurt için başvuruda bulundu. Bu akşam sonuna kadar sayının 380 bine yükselmesini bekliyoruz." dedi.

20 Ağustos 2017 Pazar 13:16
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Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 360 bin öğrencimiz yurt için başvuruda bulundu

RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bazı ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Rize'de, ilk olarak Kalkandere ilçesindeki Rize Organize Sanayi Bölgesi'ne gitti.

Burada bir süre gezerek yatırımlar hakkında bilgi alan Bak, İkizdere ilçesine hareket etti. Bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Bak, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Bak, daha sonra ziyarette bulunduğu İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu'ndan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakanlık olarak yoğun bir döneme girdiklerine işaret eden Bak, 14 Ağustos'ta başlayan ve bu gece saat 24.00'e kadar sürecek yurt başvurularına değindi.

Şu ana kadar 360 bin öğrencinin yurt için başvuruda bulunduğunu belirten Bak, şunları kaydetti:

"Bu akşam sonuna kadar bu sayının 380 bine yükselmesini bekliyoruz. Onun için hazırlıklarımızı yaptık. Kredi ve Yurtlar Kurumu teşkilatımızla beraber öğrencilerimizi bekliyoruz. Yeni eğitim öğretim dönemine üniversitelerimizde Kredi ve Yurtlar Kurumunun 611 bin yatak kapasitesi olarak hazırız. Tabii bunun 400 bini daha önce yerleştirdiğimiz, okullara devam eden öğrencilerimiz. Yeni dönemde de 220 bin civarında öğrencilerimizi yurtlarımıza alacağız. Bu değerlendirme yapılırken de 11 ayrı kritere bakılıyor. Kayıtlarla beraber bunu süratli şekilde gerçekleştireceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Aşkın BakYurt BaşvurularıÖnce Vatan Gazetesi
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