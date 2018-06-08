İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, partisinin Rize il teşkilatınca Rize Valiliği'nin önünde düzenlenen mitingde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rizeli, Muharrem İnce'nin annesinin Rizeli ve kendisinin ise Rize gelini olduğunu söyledi.

24 Haziran'da bir seçime gittiklerini ifade eden Akşener, "Hem Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak hem de milletvekilliği seçimi olacak. İYİ Parti'nin seçime girmesini engellemek için seçim 24 Haziran'a alındı. Biz seçime girme hakkını bildiğimiz yoldan elde ettik." diye konuştu.

Adayların kendisine Rize'yle ilgili çayı konuş dediğini aktaran Akşener, "Çayı konuşalım. 2,45 ve 2,50 lira fiyat verildi. 2,45'ten çayını satan var mı aranızda? Çay zahmetli bir iş. Eşimin ailesinden biliyorum." ifadesini kullandı.

Akşener, gençlerin işsiz olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Rize'nin, Şırnak'ın ve Edirne'nin birinci sorunu genç işsizlik. Bunu gördüğümüz ve bildiğimiz için biz programımızda devlet gencine iş vermek zorundadır. İş veremediği süre içerisinde de 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz dedik. Emeklinin durumu zor. Emekliye her bayram iyi bayramlar ikramiyesi gibi iki bayram bin 500 para vereceğiz dedik. Şimdi bin lira para verildi. İYİ parti herkese iyi geldi. Gençlerimize iş bulacağım diyorum. Her yıl 50 milyar dolar yatırım yapacağız. Fabrika açacağız. Üretim olmazsa ister tarımda ister sanayide üretim odaklı bir ekonomi modeli ortaya koymazsak " diye konuştu.

Akşener, partisinin milletvekili adaylarını sahneye davet ederek, kendisine ve milletvekili adaylarına destek istedi.