Gençlerden ortak bildiri

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya İnsani Zirvesi Gençlik Danışma Kurulu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş'ın çağrısı üzerine 40 farklı ülkenin gençlik temsilcileri ile bazı öğrenciler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı ortak bildiriyayınladı.

Gençlik Meclisinden yapılan yazılı açıklamada yer verilen bildiride, Türkiye'nin güçlü olup ayakta durduğu sürece tarihte olduğu gibi bugünün dünyasında da mazlumlar için bir umut olmaya devam edeceği belirtildi.

Bildiride, dünyanın farklı ülkelerinden eğitim görmek amacıyla Türkiye'ye gelen Müslüman öğrencilerin 15 Temmuz'da Türk milletinin egemenlik haklarını gasbetmek amacıyla FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine üzülerek şahitlik ettiği ifade edildi.

Türk milletinin, "asker kılığı"nda kendisine silah doğrultan terör örgütü mensuplarına, Türkiye için olduğu kadar İslam dünyasının istikbali için de büyük önem arz eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendisine yaraşır biçimde karşı koyduğu, vatanını ve devletini sonuna kadar savunduğu, böylece dünya genelinde baskı altında bulunan tüm halklar için örnek teşkil ettiği ve umut olduğu vurgulanan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Biz Türkiye'de okuyan öğrenciler olarak, ülkelerimize döndüğümüzde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk milletinin bu onurlu duruşunu kendi insanlarımıza anlatacağız ve tüm Müslümanları emperyalist güçlere karşı birlik olmaya davet edeceğiz. Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler olarak inanıyoruz ki Türkiye güçlü olup ayakta durduğu sürece, tarihte olduğu gibi bugünün dünyasında da mazlumlar için bir umut ışığı olmaya devam edecektir."