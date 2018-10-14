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Gençlerden kitap seferberliği

AK Parti Erzurum Yakutiye Gençlik Kolları üyeleri, "Minik Yüreklerin Hayal Dünyalarına Dokunmak İçin Bir Kitap da Sen Bağışla" projesi kapsamında topladıkları kitapları köylerdeki öğrencilere dağıtıyor.

Gençlerden kitap seferberliği

AK Parti Erzurum Yakutiye Gençlik Kolları üyeleri, "Minik Yüreklerin Hayal Dünyalarına Dokunmak İçin Bir Kitap da Sen Bağışla" projesi kapsamında topladıkları kitapları köylerdeki öğrencilere dağıtıyor.

14 Ekim 2018 Pazar 13:34
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Gençlerden kitap seferberliği

Erzurum'da, AK Parti Yakutiye Gençlik Kolları üyeleri, iki hafta önce "Minik Yüreklerin Hayal Dünyalarına Dokunmak İçin Bir Kitap da Sen Bağışla" projesi kapsamında kitap toplamaya başladı. Projeyi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile duyuran ve bine yakın kitap toplayan gençlik kolları üyeleri, bunları Yakutiye ilçesindeki köy ve mahalle okullarına dağıttı.

Gittikleri okullarda gördükleri eksiklikleri de tespit eden üyeler, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

AK Parti Yakutiye Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Emin Demirci, yaptığı açıklamada, proje kapsamında toplanan kitapları Yakutiye ilçesindeki Akdağ, Çayırtepe ve Köşkköy Mahallelerindeki okullara dağıttıklarını söyledi.

Çocukların eğitimine katkı sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Demirci, "Okuldaki öğrenciler bizleri görünce çok mutlu oldu. Amacımız çocuklara kitap okumayı sevdirmek. Topladığımız kitapları okulların kütüphanesine bıraktık. Aynı zamanda okullarda gördüğümüz eksiklikleri de gidermek için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Demirci, söz konusu projenin sosyal medyadan destek gördüğünü ifade ederek, öğrencilerin yüzünü güldürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Muhammet Emin DemirciAK Parti Erzurum Yakutiye Gençlik KollarıKitap Seferberliği
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