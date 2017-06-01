Gençler yeteneklerini sanayi sektöründe katma değere dönüştürebilir

İSTANBUL

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, yetenekli gençlerin yeni bir şeyler üretmenin keyfini yaşayabilecekleri, bilgi ve deneyimlerini katma değere dönüştürebilecekleri yegâne alanların başında sanayinin geldiğini bildirdi.

MAİB'den yapılan açıklamaya göre, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) IEEE öğrenci kulübü tarafından, YTÜ Teknopark ve YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi destekleriyle gerçekleştirilen "Yıldızlı Projeler Yarışması" bu yıl "Türkiye'nin Makinecileri" altın sponsorluğunda gerçekleşti.

"Fikrini Geleceğe Taşı" sloganıyla düzenlenen yarışmada kazananlar, YTÜ Davutpaşa Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde açıklandı.

Adnan Dalgakıran, Türkiye'nin Makinecileri olarak Türkiye'nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü, ileri teknoloji üreten ve geliştiren yenilikçi bir model ile üst seviyeye çıkarmak için çalıştıklarını bildirdi.

Yetenekli gençlerin yeni bir şeyler üretmenin keyfini yaşayabilecekleri, bilgi ve deneyimlerini katma değere dönüştürebilecekleri yegâne alanların başında sanayinin geldiğini aktaran Dalgakıran, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin makinecileri olarak, kalifiye insan kaynağının sektörümüzü daha çok tercih etmesi için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Yıldızlı Projeler Yarışması gibi öğrencilerin girişimci ruhunu ateşleyecek projelere de ağırlık verilmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Gençlerimize sunulan imkanların ve eğitim olanaklarının iyileştirilmesi, eğitim kalitesinin artırılması ve şirketlerin yetişmiş çalışanların yanında yeni mezunlara da iş olanağı sunması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz."