Genç kız doğum yaptıktan sonra öldü

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 29 Eylül günü saat 18.00 sıralarında Muş Devlet Hastanesi görevlilerinin, Mutki ilçesine bağlı Özen köyünden 16 yaşındaki D.B'nin küçük yaşta doğum yaptığını bildirmesi üzerine konunun Mutki Cumhuriyet Savcısına bildirildiği belirtildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine D.B'nin savcılığa sevk edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"D.B'nin babası Vahdettin B'nin müşteki ve imam nikahlı eşi olan Özcan Kardaş'ın şüpheli olarak ifadesi alınarak tahkikat evrakları muameleten 3 Ekim'de evraklarla gönderilmiştir. D.B, 12 Ekim günü geçirdiği beyin kanaması rahatsızlığı nedeniyle Muş Devlet Hastanesine oradan da Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, şahıs 13 Ekim'de vefat etmiştir."