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Genç kız doğum yaptıktan sonra öldü

Muş'un Mutki ilçesinde 16 yaşındaki genç kız, doğum yaptıktan 15 gün sonra hayatını kaybetti.

Genç kız doğum yaptıktan sonra öldü

Muş'un Mutki ilçesinde 16 yaşındaki genç kız, doğum yaptıktan 15 gün sonra hayatını kaybetti.

14 Ekim 2016 Cuma 14:00
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Genç kız doğum yaptıktan sonra öldü

 Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 29 Eylül günü saat 18.00 sıralarında Muş Devlet Hastanesi görevlilerinin, Mutki ilçesine bağlı Özen köyünden 16 yaşındaki D.B'nin küçük yaşta doğum yaptığını bildirmesi üzerine konunun Mutki Cumhuriyet Savcısına bildirildiği belirtildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine D.B'nin savcılığa sevk edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"D.B'nin babası Vahdettin B'nin müşteki ve imam nikahlı eşi olan Özcan Kardaş'ın şüpheli olarak ifadesi alınarak tahkikat evrakları muameleten 3 Ekim'de evraklarla gönderilmiştir. D.B, 12 Ekim günü geçirdiği beyin kanaması rahatsızlığı nedeniyle Muş Devlet Hastanesine oradan da Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, şahıs 13 Ekim'de vefat etmiştir."

AA

Son Güncelleme: 14.10.2016 14:02
Anahtar Kelimeler:
MuşDoğumMutkiMuş Devlet HastanesiBatman
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