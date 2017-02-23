Genç Diplomat Akademisi için başvuru dönemi başladı

İSTANBUL

Türkiye Gençlik Vakfından (TÜGVA) yapılan açıklamaya göre, Genç Diplomat Akademisi'nin seminer, ders ve çalıştaylar bütününden oluşan programı, 9 hafta sürecek.

Mülakat sonucu seçilen gençler, alanında uzman profesör, akademisyen, büyükelçi, siyasetçi ve gazetecilerden eğitim alacak.

Program sonunda gerekli katılımı sağlayan ve başarılı olanlara, staj danışmanlığı desteği sunulacak.

Diplomat adayları, 6 Mart 2017'ye kadar http://www.tugva.org/etkinlik/genc-diplomat-akademisi/ adresinden başvuruda bulunarak ayrıntılı bilgi alabilecek.